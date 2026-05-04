Richard Gadd non ne sbaglia una: dopo "Baby Reindeer", "Half Man" su HBO è la serie più brutta e sporca sulla relazione tossica che non ti aspetti (ed è già una delle serie dell’anno)

Ruben Pallister e Niall Kennedy, interpretati rispettivamente da Richard Gadd e Jamie Bell, non sono fratelli di sangue; lo diventano perché le loro madri hanno una relazione. I due ragazzi, cresciuti nella Glasgow degli anni '80, stabiliscono così un sodalizio ambiguo: tanto è timoroso Niall, tanto è sfacciato Ruben che, nella sua violenza, diventa protettore e condanna. L'attaccamento e il bisogno di staccarsi, l'affetto e la paura: tutta la narrazione è giocata sui sentimenti ambivalenti dei due ragazzi che, in quarant'anni di storia, esploderà il giorno del matrimonio di Jamie.

Lo aveva fatto già in Baby Reindeer, lo conferma in Half Man: Gadd non teme di affondare le mani nel dolore. È un autore che non ha alcuna intenzione di risparmiare lo spettatore: anzi, lo inchioda alle viscere dell'animo umano e lo costringe a guardare in faccia le emozioni più sgradevoli, destabilizzandolo.

Niall terrorizzato e represso, Ruben rabbioso e feroce: Half Man non è una serie sulla mascolinità tossica come la intendiamo; piuttosto, questi due uomini a metà, ognuno la parte mancante dell'altro, sono il racconto crudo della nostra umanità. La parte più sgradevole che prende forma nelle immagini di uno schermo, mentre la scrittura di Gadd non lascia mai distrazione allo spettatore.