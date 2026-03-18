“L’umana sete di prefazioni” di Umberto Eco è una carta dei vini pregiatissima e divertente. Da Woody Allen a Benigni il “profeta” a quel senza Dio di Saramago, a dieci anni dalla morte La Nave di Teseo apre le porte sul bazar del professore

È anche un libro formidabile di giornalismo culturale, non solo per l’erudizione che vi è contenuta, ma per la leggerezza con cui viene snocciolata, a mo’ di ironico rosario letterario. Kurt Vonnegut, Woody Allen, David Lodge, Carlo Collodi, Nanni Balestrini, Roland Barthes. È un generalismo oggi fuori moda, che non si oppone allo specialismo (di tante cose, per esempio, la massmediologia e la semiologia, era pure uno specialista), il nuovo dogma della divulgazione (oggi segui il filosofo che ti parla di filosofia, l’avvocato che ti parla di diritto, ma un avvocato che ti parli di filosofia - del diritto magari - o un filosofo che parli di legge - e della differenza con la morale), ma lo supera, lo attraversa. Lo transustanzia. Umberto Eco si godeva la vita tra metafora (“l’imperialismo semiotico” del discorso storico) e costume, in senso letterale (la barba della contestazione e i pantaloni giusti per ogni occasione). E permette ai lettori di godersela con lui, molto più in questi scritti e altri saggi che in molti romanzi successivi a Il nome della rosa (la bellezza del grandissimo Pendolo di Foucault è esoterica, la grandezza delle bellissime Bustine di Minerva è essoterica). A dieci anni dalla morte cosa resta di Umberto Eco? La Nave di Teseo suggerisce una possibile risposta: il falso dilettantismo, che fa il paio con la doppia ironia di Parini (con cui si poteva criticare impunemente il principe) e la cultura mostruosa degli enciclopedisti, e un gusto egualmente distribuito per la parola e il mondo, sia quando era la parola a sovrastare il mondo, sia quando, nella fase da “nuovo realista”, scelse di studiare il dialetto delle cose.