Torishima ha “creato” Dragon Ball così come lo conosciamo per una botta di culo, al Comicon parla l'editor Kazuhiko Torishima

Eppure, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, il successo cresceva sempre di più. Ma Torishima non era soddisfatto. A suo dire, il combattimento tra Goku bambino e Piccolo Daimao era stato animato in maniera scadente. Se nel manga quel momento è uno dei più iconici dell’intera opera, l’anime non riusciva a restituirne la forza, la velocità, l’impatto. Il problema? Gli animatori — gli stessi di Dr. Slump — non erano in grado di reggere quel livello. La soluzione fu drastica: Torishima licenziò il team e chiese a Toei Animation i migliori animatori disponibili. Arrivarono quelli di Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco. E da lì in poi, Dragon Ball cambiò passo.

Per tutta la conferenza, comunque, Torishima ha continuato a sottolineare l’inarrivabile talento di Toriyama, quasi puro, e il fatto che alcune delle decisioni più fondamentali della serie (come la stessa lettera Z) siano nate un po’ per caso e un po’ per fretta. Il fatto che poi abbiano funzionato così bene, l’editor lo attribuisce sia alla bravura della squadra di lavoro sia, senza troppi giri di parole, a delle genuine botte di culo.

Poi c’è l’elefante nella stanza: il giudizio su Daima. Al di là del valore della serie, il commento di Torishima sembra meno una critica tecnica e più qualcosa di personale. Finché era coinvolto direttamente — da Dragon Ball Super a Battle of Gods — tutto funzionava. Poi, per ragioni che non conosciamo, si è fatto da parte. E il giudizio è diventato tranchant. Forse è una lettura maliziosa. Ma è difficile non vedere una connessione.

Al netto di tutto, ascoltare una figura come Torishima aggiunge un tassello fondamentale al mosaico Dragon Ball. Un’opera che, a giudicare dalle generazioni accorse al Comicon, non è solo memoria: è ancora, nel bene e nel male, qualcosa che appartiene al presente.