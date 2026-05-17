Ha ragione sempre Sinner: Jannik diventa mito agli Internazionali di Roma. Il numero uno del mondo è dominante e alla fine regala una perla al “signor Mattarella”

Il precedente nella città eterna vuole Ruud facilmente affrontabile: un 6-0, 6-1 impietoso targato 2025 che però non tiene conto del netto salto di qualità mostrato recentemente dall’attuale numero 25 del ranking. Nulla è scontato nel tennis, men che meno nel torneo di casa. È quando si è più vicini al cuore delle cose che determinati fattori iniziano a ingranare a tuo sfavore, quasi a ricordarti che ogni impatto, positivo o negativo, avrà una risonanza doppia. Come a sottolineare che una nuova pagina di storia o un incidente di percorso finiranno per pesare come macigni su tutto ciò che verrà dopo. Ma Jannik Sinner ha più volte dimostrato di essere superiore al rumore di fondo. Sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i giocatori fanno il loro ingresso in campo per l’epilogo di queste due settimane all’insegna del tricolore. È subito 2-0 Ruud, che vince il sorteggio e apre con servizio vincente e break. Segue poi l’equilibrio dettato dai turni di battuta, fino a break Sinner sul 5-4: punto di non ritorno per il norvegese, che vede sfuggire il primo set 6-4. Jannik Sinner entra così in modalità Dio. Casper Ruud non può più contare sulla tensione da ingresso in campo, l’italiano mette la freccia e non si guarda indietro: colpi naturali, pensati a cui l’ex numero 2 risponde con buone soluzioni, come il serve and volley. Buone ma non sufficienti. L’allungo arriva sul 3-1 in favore di Sinner, ma Ruud rimane in partita: i numeri dicono 4-3, con il re del ranking che continua a fare tesoro del break iniziale. È uno smash steccato dall’italiano quello che sul 4-3, 40-40 risveglia il Centrale dal torpore e lo fa disperare: un vantaggio – quello di Ruud – che dura però poco quando dall’altra parte arrivano due comodini. Il tabellone è chiaro: 5-4, ed è qui, sul servizio di Jannik Sinner, che si gioca per la storia. Inside out di rovescio (15-0), servizio vincente (30-0). Mamma Siglinde si copre il volto con la mano, dita alle tempie. Schiaffo al volo ed è 40-0. È gioco Sinner: un finale al rallentatore, un colpo sulla linea del corridoio, quasi si avesse paura a chiamarla fuori. Jannik Sinner vince a Roma e noi abbiamo finito le parole per descriverlo. Per questo useremo quelle del diretto interessato: “Sono passati 50 anni dall’ultima vittoria italiana, oggi non ho giocato un tennis perfetto, però gli ultimi due mesi sono stati incredibili. Sono molto contento, soprattutto in un momento così importante per il movimento italiano”. Se il tennis “non perfetto” ci è sfuggito, percepiamo invece, da questa dichiarazione a caldo, la vicinanza del numero 1 ai compagni italiani, non meno importanti in una Nazione che sì lo vede primeggiare, ma che non deve dimenticare chi, oltre la vetta del ranking, continua a crederci e a scrivere pagine importanti di questo sport. Un pensiero al tennis italiano anche da parte di Casper Ruud, che si complimenta con la Federazione per lo splendido lavoro.