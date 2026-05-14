Ma com’è arrivata Anna Pepe al Quirinale con Sergio Mattarella? Ah, se ci fosse ancora Silvio...

Ma colei che ha attirato l’attenzione più di tutti è stata proprio Anna Pepe, che si è sparata un selfie con Sergione Mattarella e l’ha postato sui social come si trattasse di un collega trapper: “Grazie per l’invito Mr President”. Dopo questa, pure i genitori di Anna si saranno convinti che la figlia è diventata un’artista vera. E va benissimo tutto, non è certo la distopia che ci scandalizza ormai. Ma chi è stato a suggerire ad Anna di vestirsi in quel modo per entrare al Quirinale? Gonna inguinale e gambe in bella vista: non possiamo che pensare a Silvio Berlusconi, a quanto avrebbe gioito. Quasi ci si spezza il cuore per il peso di questo rimpianto.

Anna Pepe, la regina dei social, che attraversa i corridoi del Quirinale come se fosse il red carpet. Il tappeto rosso non c’era, certo, ma l’aura di glamour e scandalo era palpabile. Gli addetti alla sicurezza, probabilmente ancora increduli, si saranno chiesti se fosse una performance artistica o un’invasione urban nel sacro tempio della Repubblica. E noi, poveri spettatori inermi, ci siamo ritrovati a sognare un universo parallelo: dove il Presidente Mattarella, invece di parlare di diritto d’autore, commenta con saggezza e un po’ di flemma napoletana l’abbinamento tra tacchi a spillo e minigonna rosa pesco.

Dopo la giornata storica di ieri, le udienze ufficiali diventeranno una masterclass di pose Instagram e la politica culturale italiana si misurerà in like e views. Ah, perché, non è già così? Questo è davvero il nuovo corso della diplomazia italiana.

Sì, oggi più che mai, Silvio Berlusconi ci manchi, ma almeno possiamo ancora immaginarti così, visionario e pronto al colpo grosso.