Citterio a TuttoFood: il nuovo "Guanciale a fette" per casa, gli Irresistibili bastoncini al salame gusto BBQ, quelli al prosciutto proteici e il comfort food che ti rende felice (dal 1878)

Citterio sa di felicità dal 1878, che è un bel po’ di tempo, diciamocelo. A TuttoFood di Milano li abbiamo incontrati per parlare di alcuni nuovi prodotti e di quella scritta a caratteri cubitali nel loro stand: “L’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità”. Dicevamo, le novità. A partire dai nuovi Irresistibili bastoncini con Prosciutto Crudo e Salame gusto BBQ, lanciati nel 2025 e premiati come “Eletto Prodotto dell’Anno 2026”, presentati anche in versione ambient, fuori frigo. Ma anche gli “aiuti in cucina”, dei prodotti pratici e da casa, che servirà a chi, come dimostrano i nuovi trend, vorrà sempre sperimentare in casa.
Noi ne abbiamo parlato con Sara Infantino del team marketing. “Appunto, vi dicevo, il nostro nuovo Guanciale a fette, che presentiamo proprio a questa fiera, arriva dal successo del bacon, lanciato nel 2023; è un prodotto 100% italiano e la vaschetta divisibile con 4 + 4 fette permette di evitare gli sprechi”. Quindi, in un certo senso, le chiediamo, quando voi parlate di equilibrio tra tradizione e innovazione puntate molto sull'idea di comfort food. “Sì esatto. Per esempio abbiamo una linea che è quella degli Irresistibili, sono bastoncini di salame 100% italiani. E qui potete vedere le due novità presentate l'anno scorso, gli Irresistibili gusto BBQ, ora in trend, e gli Irresistibili con prosciutto crudo, ricco in proteine, quindi ideali anche per chi ricerca un prodotto ad alto contenuto per sportivi. Entrambi sono stati eletti prodotto dell'anno per il 2026”.
La sintesi, per Infantino, è questa: “Cerchiamo la tradizione ma in un formato più moderno, perché i nuovi consumatori cercano la praticità con la qualità di sempre. Da qui il nostro nuovo claim: Citterio dal 1878 sa di felicità”. Ultima domanda, la più difficile: qual è qual è il prodotto Citterio che ti rende più felice? “Il mio comfort food è sicuramente lo snack, quindi il bastoncino di salame, che è molto giocoso, divertente e lo posso utilizzare per i momenti più conviviali, durante un aperitivo, in famiglia o con gli amici”.