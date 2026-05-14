Citterio a TuttoFood: il nuovo "Guanciale a fette" per casa, gli Irresistibili bastoncini al salame gusto BBQ, quelli al prosciutto proteici e il comfort food che ti rende felice (dal 1878)

Noi ne abbiamo parlato con Sara Infantino del team marketing. “Appunto, vi dicevo, il nostro nuovo Guanciale a fette, che presentiamo proprio a questa fiera, arriva dal successo del bacon, lanciato nel 2023; è un prodotto 100% italiano e la vaschetta divisibile con 4 + 4 fette permette di evitare gli sprechi”. Quindi, in un certo senso, le chiediamo, quando voi parlate di equilibrio tra tradizione e innovazione puntate molto sull'idea di comfort food. “Sì esatto. Per esempio abbiamo una linea che è quella degli Irresistibili, sono bastoncini di salame 100% italiani. E qui potete vedere le due novità presentate l'anno scorso, gli Irresistibili gusto BBQ, ora in trend, e gli Irresistibili con prosciutto crudo, ricco in proteine, quindi ideali anche per chi ricerca un prodotto ad alto contenuto per sportivi. Entrambi sono stati eletti prodotto dell'anno per il 2026”.