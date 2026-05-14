14 maggio 2026

Citterio a TuttoFood: il nuovo "Guanciale a fette" per casa, gli Irresistibili bastoncini al salame gusto BBQ, quelli al prosciutto proteici e il comfort food che ti rende felice (dal 1878)

14 maggio 2026

Circa centocinquanta anni di storia e la voglia di rendere moderna la tradizione. In che modo? Con prodotti 100% in formati a uso domestico o da consumare in giro. Snack, monoporzioni e nuove soluzioni per chi, come dimostrano i trend, punta su una dieta da sportivi. A TuttoFood Citterio presenta la sua nuova linea con l’obiettivo di sempre: “Rendere felici”
Citterio a TuttoFood: il nuovo &quot;Guanciale a fette&quot; per casa, gli Irresistibili bastoncini al salame gusto BBQ, quelli al prosciutto proteici e il comfort food che ti rende felice (dal 1878)

Citterio sa di felicità dal 1878, che è un bel po’ di tempo, diciamocelo. A TuttoFood di Milano li abbiamo incontrati per parlare di alcuni nuovi prodotti e di quella scritta a caratteri cubitali nel loro stand: “L’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità”. Dicevamo, le novità. A partire dai nuovi Irresistibili bastoncini con Prosciutto Crudo e Salame gusto BBQ, lanciati nel 2025 e premiati come “Eletto Prodotto dell’Anno 2026”, presentati anche in versione ambient, fuori frigo. Ma anche gli “aiuti in cucina”, dei prodotti pratici e da casa, che servirà a chi, come dimostrano i nuovi trend, vorrà sempre sperimentare in casa. 

20260514 113311984 3925
Il nuovo "Guanciale a fette" Citterio

Noi ne abbiamo parlato con Sara Infantino del team marketing. “Appunto, vi dicevo, il nostro nuovo Guanciale a fette, che presentiamo proprio a questa fiera, arriva dal successo del bacon, lanciato nel 2023; è un prodotto 100% italiano e la vaschetta divisibile con 4 + 4 fette permette di evitare gli sprechi”. Quindi, in un certo senso, le chiediamo, quando voi parlate di equilibrio tra tradizione e innovazione puntate molto sull'idea di comfort food. “Sì esatto. Per esempio abbiamo una linea che è quella degli Irresistibili, sono bastoncini di salame 100% italiani. E qui potete vedere le due novità presentate l'anno scorso, gli Irresistibili gusto BBQ, ora in trend, e gli Irresistibili con prosciutto crudo, ricco in proteine, quindi ideali anche per chi ricerca un prodotto ad alto contenuto per sportivi. Entrambi sono stati eletti prodotto dell'anno per il 2026”. 

20260514 113315115 9136
Gli Irrestistibili Citterio al gusto BBQ

La sintesi, per Infantino, è questa: “Cerchiamo la tradizione ma in un formato più moderno, perché i nuovi consumatori cercano la praticità con la qualità di sempre. Da qui il nostro nuovo claim: Citterio dal 1878 sa di felicità”. Ultima domanda, la più difficile: qual è qual è il prodotto Citterio che ti rende più felice? “Il mio comfort food è sicuramente lo snack, quindi il bastoncino di salame, che è molto giocoso, divertente e lo posso utilizzare per i momenti più conviviali, durante un aperitivo, in famiglia o con gli amici”. 

20260514 113318942 7733
Gli Irresistibili Citterio al prosciutto crudo

More

Tag

Top Stories

Next

Next Next

Sal Da Vinci sgancia un’altra bomba trash mentre è all’Eurovision:...