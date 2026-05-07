Il vino allena l’uomo alla bellezza, come il nuovo Relais dei Poderi Luigi Einaudi nel cuore delle Langhe

Il Relais nasce all’interno di un antico podere settecentesco vicino alla cantina di famiglia e non è difficile capire in che modo l’attività imprenditoriale e questa nuova proposta si sposino tra loro. Un indizio è certamente la piscina a forma di bottiglia, con vista panoramica, che introduce l’ospite in quello che è a tutti gli effetti un ambiente esclusivo. Otto camere doppie (dalla Junior Suite Lavanda alle Superior e Standard), due suite da 60 metri quadrati con mobili storici (Il Monviso e I Noccioli), tutte con vista sui colli e le Alpi. Poi il giardino di inverno, il salotto e tutto ciò che vi permetterà di apprezzare il percorso enoculturale che parte dalle cantine Einaudi, con le degustazioni di Nebbiolo e Barolo, e attraversare tutte le Langhe, terra magnifica, a suo modo una Narnia del vino.