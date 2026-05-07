Le città di pianura, trionfatore ai David di Donatello, è una “sborada” (ma non nel senso che pensate)

Perché Le città di pianura è anche un film sulle bellezze sopravvissute. Quelle che resistono in mezzo allo squallore. Come la Tomba Brion di Carlo Scarpa, capolavoro assoluto dell’architettura moderna piantato nel nulla della provincia trevigiana, circondato da strade anonime, villette tristi e zone industriali. È un’immagine perfetta del film: la grazia che resiste dentro il degrado. La possibilità che qualcosa di sublime continui a esistere anche dove sembra impossibile. Sossai prende due relitti magnifici come Carlobianchi e Doriano, interpretati da Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, e li trasforma in personaggi che sembrano usciti contemporaneamente da Jim Jarmusch, dal miglior cinema americano anni Settanta e dalle canzoni più disperate di Vasco Brondi. Romano è straordinario perché riesce a essere tragico e comico nello stesso istante: ha la faccia di uno che ha perso tutto ma continua comunque a raccontarsela davanti a un bicchiere. Capovilla invece sembra un profeta ubriaco scappato da una ballata post-industriale del Nordest. Ogni battuta sembra improvvisata, sputata fuori tra rabbia e poesia. Con loro c’è Francesco Scotti, ed è forse la sorpresa più bella del film. Non fa il giovane attore “bravo” da cinema italiano contemporaneo, tutto sottrazione e manierismo. Ha invece qualcosa di nervoso, fragile, autentico. Entra nel film quasi in punta di piedi e finisce per diventare il centro emotivo della storia: il ragazzo che guarda questi cinquantenni falliti con un misto di fascinazione, paura e tenerezza, come se stesse osservando il proprio futuro andare a pezzi in diretta.