Buttano fuoco sulla Biennale per colpa della Russia ma la cultura non è un pranzo di gala. Dalla Beat ai Quaderni neri di Heidegger

Si dica tutto della Biennale di Venezia di Buttafuoco, ma si dica peggio dei suoi critici politici, i peggiori criminali intellettuali non solo contro l’arte ma contro la cultura in sé, che non opera alcuna macelleria su base nazionale. Dalle pussy riot, giustamente incarognite contro il regime putiniano, ai malcontenti governativi, in pochi (forse l’unico è Camillo Langone sul Foglio) si sono lamentati della poca o cattiva arte, in molti, quasi tutti, si sono indignati per la presenza della Russia. Ma indignati per cosa esattamente? La stessa polemica ci fu, anni fa, per l’epurazione in tutto l’Occidente del sostenitore putiniano Gergiev, epurato in quanto sostenitore di Putin ma cancellano concretamente come maestro d’orchestra. Vittime di, perdonate l’autocitazione, “un automatismo ideologico e somaro”, torniamo con le solite pretese cagnesche e immotivate. Immotivate logicamente: i nazionalisti sono troppo poco europeisti per reputare la Russia indegna di un posto alla Biennale; gli europeisti sono troppo internazionalisti e troppo poco nazionalisti per credere che la presenza della Russia alla Biennale costituisca un danno per il nostro Paese; buona parte di chi vorrebbe ostracizzare la Russia si rifiuta di accogliere la richiesta insistente ed egualmente stupida di censurare, cancellare e boicottare gli artisti israeliani all’Eurovision e altrove; infine, ma questa è una supposizione, il grosso dei lamentosi dubito siano andati e andrebbero alla Biennale, con o senza Russia (altrimenti la Biennale sarebbe Sanremo).