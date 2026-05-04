Ma l' avete vista la posta del cuore di Paolo Del Debbio? Noi si. Adesso il conduttore di Dritto e Rovescio dà anche consigli d'amore sulla "tenera amicizia"

Paolo Del Debbio novello Natalia Aspesi al maschile? Le rubriche una volta appannaggio delle firme femminili, le più note quelle proprio della Aspesi e di Barbara Alberti, si spostano sul maschile: basti pensare a Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, una delle più lette e condivise dalla testata.

Con il rilancio di Confidenze, che diventa Nuove Confidenze, la testata si è rifatta il look in grafica, contenuti e canali social: dell’operazione fa parte anche il giornalista. Paolo Del Debbio si affranca dalla politica e, comodamente dalla poltrona di casa sua, con lo sfondo di una libreria, dispensa consigli in reel e cartaceo come un vecchio amico.

La prima storia raccolta è quella della "tenera amicizia" di un signore 80enne che vorrebbe "strutturare" il rapporto con questa donna, molto più giovane di lui; Del Debbio gli consiglia di viversela perché non c’è bisogno di voler sempre ingabbiare i rapporti. Anzi, gli dice proprio di godersela sia perché si tratta di una “tenera amicizia”, sia perché c’è tempo, probabilmente dimenticando che se il signore ha tanta voglia di “strutturare” è proprio anche per via della sua età.