Ma l' avete vista la posta del cuore di Paolo Del Debbio? Noi si. Adesso il conduttore di Dritto e Rovescio dà anche consigli d'amore sulla "tenera amicizia"

Paolo Del Debbio in versione inedita. L'impetuoso conduttore di Dritto e Rovescio su Retequattro si sta infatti riscoprendo consigliere amoroso tra le pagine di Confidenze, settimanale in edicola ogni mercoledì. Proprio a Del Debbio è affidata una nuova rubrica su cuore e sentimento proprio perché, lo racconta lui stesso, ad essere impetuoso non sarebbe solo il suo stile di conduzione televisiva.
Pare che il giornalista sia stato chiamato per via delle sue "confidenze" al direttore Belpietro, il quale conoscerebbe bene tutte le traversie sentimentali vissute dall'amico e collega. Titolo della rubrica, Le ragioni del cuore.
Paolo Del Debbio novello Natalia Aspesi al maschile? Le rubriche una volta appannaggio delle firme femminili, le più note quelle proprio della Aspesi e di Barbara Alberti, si spostano sul maschile: basti pensare a Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, una delle più lette e condivise dalla testata.
Con il rilancio di Confidenze, che diventa Nuove Confidenze, la testata si è rifatta il look in grafica, contenuti e canali social: dell’operazione fa parte anche il giornalista. Paolo Del Debbio si affranca dalla politica e, comodamente dalla poltrona di casa sua, con lo sfondo di una libreria, dispensa consigli in reel e cartaceo come un vecchio amico.
La prima storia raccolta è quella della "tenera amicizia" di un signore 80enne che vorrebbe "strutturare" il rapporto con questa donna, molto più giovane di lui; Del Debbio gli consiglia di viversela perché non c’è bisogno di voler sempre ingabbiare i rapporti. Anzi, gli dice proprio di godersela sia perché si tratta di una “tenera amicizia”, sia perché c’è tempo, probabilmente dimenticando che se il signore ha tanta voglia di “strutturare” è proprio anche per via della sua età.
Paolo Del Debbio inaugura così la sua rubrica, parlando di amore nella terza età e strizzando l'occhio al pubblico femminile più maturo. Il giornalista si fa conoscere da un punto di vista più personale: look informale, confidenze, la colloquialità di una persona che parla davanti all'obiettivo come si stesse rivolgendo a un vecchio conoscente.
Certo, un Paolo Del Debbio molto diverso rispetto al battagliero conduttore da prima serata; lo stesso che ha criticato Pier Silvio e Marina Berlusconi, i vertici della stessa azienda per cui lavora, per l'incontro col Ministro degli Esteri Tajani a Mediaset. Ma tutto sommato, a ben pensarci, questa posta del cuore non è poi così distante dall'essenza stessa di Del Debbio, un giornalista e conduttore da sempre capace di sintonizzarsi sugli umori della gente.