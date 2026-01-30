Andrea Giambruno is back: Mediaset lo riporta in tv al TgCom 24, ma com’è?

Acchiappato il salvagente che Berlusconi gli aveva lanciato, eccolo qua di nuovo su Mediaset. Capelli tirati indietro, il bellimbusto staziona sui lidi delle reti del digitale terrestre: dopo mesi di assenza dal video, il purgatorio delle reti del digitale terrestre in attesa di riapprodare alla generalista. Certo, molto è cambiato da quando era alla conduzione di Diario del Giorno su Rete 4: innanzitutto non è più il compagno di Giorgia Meloni, poi ha una carriera e un'immagine tutte da ricostruire.

Andrea Giambruno aveva pagato a caro prezzo i fuori onda di Striscia la Notizia: era l'ottobre 2023, il programma di Antonio Ricci venne in possesso di alcuni dietro le quinte in cui il giornalista si concedeva sbruffonate come “Posso toccarmi il pacco mentre parlo?” davanti ai colleghi, oppure altre furbate piacione come alludere ripetutamente ai “threesome” e “foursome” con le colleghe donne. Qualcuno glielo diceva anche, in uno dei fuori onda: se ti scopre Striscia... Giambruno però era sicuro di sé; invece, era bastato poco. In una notte è cambiato tutto, avrebbe poi raccontato ospite da Del Debbio.