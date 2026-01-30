Andrea Giambruno is back: Mediaset lo riporta in tv al TgCom 24, ma com’è?

Uscito dalla porta principale, rientrato da quella di servizio: Andrea Giambruno is back, ma al bancone del Tgcom 24. Senza colleghe femminili a cui chiedere le “le threesome”, stavolta.
Andrea Giambruno e il suo ciuffo impomatato sono di nuovo in onda per dare le notizie del giorno, nella fascia mattutina del TgCom 24. Lui, stoico, archiviato l'affaraccio su Rete 4 riparte in sordina, dopo la benedizione che gli aveva riservato Pier Silvio Berlusconi: "Penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?”, aveva detto l'ad di Mediaset lo scorso luglio. L'occasione era l'incontro con la stampa per presentare i palinsesti dell'attuale stagione televisiva: tra gli argomenti toccati infatti, qualcuno aveva fatto riferimento anche all'ex Mr Meloni
Acchiappato il salvagente che Berlusconi gli aveva lanciato, eccolo qua di nuovo su Mediaset. Capelli tirati indietro, il bellimbusto staziona sui lidi delle reti del digitale terrestre: dopo mesi di assenza dal video, il purgatorio delle reti del digitale terrestre in attesa di riapprodare alla generalista. Certo, molto è cambiato da quando era alla conduzione di Diario del Giorno su Rete 4: innanzitutto non è più il compagno di Giorgia Meloni, poi ha una carriera e un'immagine tutte da ricostruire.
Andrea Giambruno aveva pagato a caro prezzo i fuori onda di Striscia la Notizia: era l'ottobre 2023, il programma di Antonio Ricci venne in possesso di alcuni dietro le quinte in cui il giornalista si concedeva sbruffonate come “Posso toccarmi il pacco mentre parlo?” davanti ai colleghi, oppure altre furbate piacione come alludere ripetutamente ai “threesome” e “foursome” con le colleghe donne. Qualcuno glielo diceva anche, in uno dei fuori onda: se ti scopre Striscia... Giambruno però era sicuro di sé; invece, era bastato poco. In una notte è cambiato tutto, avrebbe poi raccontato ospite da Del Debbio.
Lo ritroviamo ora più sobrio, defilato: sbarbato sempre bellimbusto; il ciuffo c'è ancora, ma raccolto. Tenuto indietro, non più spavaldo come prima: il segno del tempo che passa, anche per lui.
Ironia della sorte, Andrea Giambruno è tornato in onda insieme a Striscia la Notizia, reietta del palinsesto settembrino e riaffacciatasi in prima serata mentre cerca di rimanere in vita con tutte le proprie forze. Dopo la puntata d'esordio, la seconda è crollata in quanto ad ascolti: così, mentre Andrea Giambruno si riaffaccia in tv, la posizione di Striscia è molto debole. Chissà se a Giambruno toccherà dare la notizia della chiusura?