“Adagio” dello chef Maniscalco meglio di Cavour: Regno delle Due Sicilie e Regno di Sardegna uniti in due percorsi culinari al Relais Almaranto, fine dining tra Piemonte, Sicilia e tanti ricordi



Dove non riuscirono i re (e si dovette attendere Cavour), riesce Adagio, il ristorante fine dining del Relais Almaranto guidato da chef Mario Maniscalco, che ha pure un nome bellissimo. Il Regno delle Due Sicilie e il Regno di Sardegna uniti in due nuovi percorsi di alta cucina tra Piemonte e Sicilia, la terra natale dello chef, originario di Ribera (Agrigento). Il primo dei percorsi è una lunghissima catena di madeleine (perdonate la confusione gastronomica) proustiane che arriva fino alla madre di Maniscalco, una panettiera. Alla sua regina dei panificati dedica il proprio lavoro fatto tra farine e lieviti per questa primavera. Non è cosa da poco, perché se è vero che la cucina va sempre di più a pescare dai ricordi, è anche vero che l’esigenza di innovazione spesso inibisce la ricerca di radici che siano tanto profonde quanto condivise: il pane, la mollica, la crosta, l’attesa e il caldo dell’impasto sono parte del dna italiano, un cibo povero e fondamentale. Ah, tutto chiaramente da abbinare a vini e bevande analcoliche.