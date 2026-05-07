Non ci sono più le fighe di una volta perché sono tutte uguali, per fortuna qualcuno l'ha capito: evviva Megan Gale che ha già reso la campagna di Iliad memorabile

La scelta di Iliad è una di quelle mosse che sembrano semplici ma in realtà sono chirurgiche. Per la prima volta l’operatore punta tutto su un volto iconico e riconoscibile, riportando in Italia la donna che tra fine anni Novanta e primi Duemila aveva trasformato gli spot di Vodafone in un pezzo di cultura pop nazionale. Una roba che i Millennial si ricordano meglio delle poesie studiate a scuola.

E infatti la campagna sta funzionando ancora prima di partire davvero. Perché non è solo nostalgia, ma il contrasto clamoroso tra un’epoca in cui le pubblicità avevano personaggi memorabili e oggi, dove spesso i brand sembrano prodotti da un algoritmo che assembla facce intercambiabili. Megan Gale invece arriva a Milano, in Piazza Tommaseo, sorride come venticinque anni fa e all’improvviso tutti ne parlano. Missione compiuta.

Il messaggio scelto da Iliad è “In una parola: iconica. In due parole: ti aspettavamo”. E lei nello spot, alla domanda: “Cosa ci fai in questo spot?” risponde: “Ho deciso di cambiare”. Che è anche un modo elegantissimo per dire: perfino la donna simbolo di Omnitel può cambiare bandiera.

Ma c’è pure un altro sottotesto interessante: in un mercato telefonico dove aumenti di prezzo e clausole sono diventati sport olimpico, Iliad vuole vendersi come l’operatore rassicurante, quello che mantiene le promesse. E usare Megan Gale per raccontarlo è una furbata gigantesca, perché richiama immediatamente un’idea di familiarità e fiducia. Ma di questo poco ci importa, perché se c’è Megan, noi ci fidiamo ancora.

La verità è che questa campagna andrà probabilmente da dio. Non perché ci sia dentro un piano tariffario rivoluzionario, ma perché è già riuscita nella cosa più difficile: diventare argomento di conversazione. E oggi, nel marketing, se tutti parlano di te hai praticamente già vinto.

Poi certo, il dettaglio più divertente resta un altro: nel pieno dell’ossessione per l’intelligenza artificiale, i volti sintetici e gli avatar perfetti, a spaccare davvero è stata una donna vera, con una faccia vera, che la gente riconosce dopo decenni e che di quella verità rimane un simbolo bellissimo. Forse perché il problema non è solo che “non ci sono più le fighe di una volta”. È che nessuno osa più essere diverso abbastanza da restare impresso come Megan Gale. Che, a prescindere dai paragoni, rimane comunque una figa, in tutti i modi in cui una donna può esserlo.