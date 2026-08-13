Attenzione: KTM ha salvato la MotoGP dalle follie di Aprilia e Ducati e noi non ne sapevamo nulla

La posizione dei costruttori italiani avrebbe cominciato a incrinarsi quando diverse squadre, a partire dal Team LCR di Lucio Cecchinello, presidente IRTA, hanno dimostrato che ci sarebbero ben altri modi per abbattere i costi del campionato senza però avere un impatto così negativo sullo spettacolo. Una moto sola, lo ricordiamo, avrebbe portato i piloti a un approccio molto più conservativo per tutto il weekend di gara, a nuove sanzioni in caso di cadute, al dover ripensare le gare flag-to-flag (rendendole come quelle in Superbike, col cambio gomma ai box) e, soprattutto, a uno sviluppo molto più lento durante la stagione. È qui, secondo il nostro collega spagnolo, che si sarebbe giocata la partita: “Si è diffusa l’idea che la vera ragione per cui Aprilia e Ducati stavano puntando a un sistema a moto unica fosse per mantenere un vantaggio competitivo. Dopo i primi test con la nuova moto da 850cc – con meno aerodinamica e meno aiuti alla guida, destinata a debuttare nel 2027 – le due case italiane si erano rese conto di avere moto più veloci di qualche decimo al giro rispetto alle rivali e che con una moto soltanto il recupero sarebbe stato ben più lungo”. Emilio Perez scrive anche che: “Aprilia e Ducati hanno dovuto cedere e accettare due moto per pilota mentre Honda e Yamaha hanno continuato a interessarsene poco, dimostrando che, in questo momento, sono molto indietro rispetto a tutto ciò che sta accadendo sia sul piano tecnico che in quello politico in MotoGP”.



Che sia davvero andata così - e che Aprilia e Ducati ne avrebbero effettivamente tratto vantaggio - non ci è dato saperlo e non è poi così importante, anche se queste sono le corse e non ci sarebbe da stupirsi se le cose fossero andate esattamente così. Quello che conta è che si continuino a vedere due moto per pilota, rendendo questo sport estremo e velocissimo anche sul piano tecnico. Per i meccanici che avrebbero perso il posto, ma pure per il ballo con due dame a con cui ogni pilota della MotoGP è chiamato a confrontarsi.