Kimi Antonelli, Valentino Rossi e l’italiano: il casco che ha fatto la storia a Monza spiegato bene

Sì, Valentino Rossi aveva davvero messo un bidet sul suo casco e Kimi Antonelli l’ha ripreso senza pensarci due volte. Immancabile, poi, è la tripletta Pizza, espresso e spaghetti al ragù - gli stessi che ha mangiato dalla coppa durante i festeggiamenti -, mentre non ammesso è l’hamburger, cancellato con una grossa X rossa. Non manca nemmeno il Sangiovese, espressione dell’Emilia Romagna che lega i due.

Gli altri cult? La Nazionale con la maglietta celeste e il pallone, la catena d’oro con la camicia rigorosamente aperta, l’accoppiata mocassino nero e calzino bianco, lo stecchino per i denti, la canotta con “la panza” di fuori e pure la mutanda classica, ovviamente bianca. A descrivere infine il modo di presentarsi dell’italiano medio, invece, ci pensano attaccatura bassa dei capelli, monociglio e baffi.

Sul proprio casco Kimi li ha voluti tutti, ma aggiungendone uno speciale: sulla parte posteriore, infatti, figura un disegno stilizzato dei due, con Antonelli in braccio al Doc. E ci sono anche il sole e la luna scontornati di color oro, da sempre il simbolo di Valentino. È un casco specialissimo, onorato nel migliore dei modi possibili: prima con una vittoria da panico, una di quelle da tutti in piedi sul divano, poi con una leggerezza e un entusiasmo nei festeggiamenti che ci hanno riportato tutti un po’ indietro negli anni.

Non c’era modo migliore per vincere una gara e continuare a sognare, riscrivendo per l’ennesima volta la storia di questa F1.