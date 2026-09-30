Sebastian Vettel folgorato da Kimi Antonelli: “È incredibile, non ci sono parole per descriverlo”. E ora un suo record è nel mirino

Per il resto, solo grande maturità lasciando addetti ai lavori e i suoi stessi avversari a bocca aperta. Lo testimoniano i tantissimi complimenti che sempre più spesso riceve a fine sessione, così come le parole al miele dei big, Verstappen ed Hamilton su tutti. A queste, nelle ultime ore si sono aggiunte anche quelle di Sebastian Vettel: “Lui è incredibile. Non penso che ce ne siano di adatte per le performance che sta mostrando e per quanto sia forte quest’anno, soprattutto dopo una prima stagione in F1 che era stata ragionevole”, ha raccontato il quattro volte Campione del mondo al podcast di BBC 5 Live Sport.

“Non me lo sarei aspettato da un ragazzo arrivato a soli 18 anni in questo sport, dove c’è molto di più oltre al guidare una vettura. Devi anche capire come lavorare con il team, in particolar modo quando hai attorno una squadra di ingegneri così grande, dove ti puoi perdere facilmente. Ci sono veramente tante cose a cui devi abituarti e adattarti, ma lui ha svoltato completamente quest’anno”.

C’è chi, però, sostiene che buona parte dei successi di Kimi siano dovuti a una Mercedes estremamente più competitiva rispetto a tutti gli altri avversari. In parte vero, in parte no, con il tedesco che non ci ha girato intorno. “La vettura sarà anche molto competitiva, ma lui è maturato davvero tanto nell’arco dell’inverno, sia se lo si compara a George sia se si analizza come gestisce la pressione e le varie situazioni. È davvero affascinante da guardare”. E infine, una risposta è arrivata anche rispetto a quella tanto menzionata fortuna degli ultimi GP: “Finora è stato incredibile e guida la classifica piloti per merito, perché non ha avuto molte gare fortunate”.