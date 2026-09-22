Nico Rosberg avvisa Kimi Antonelli per il titolo: “Lo scenario peggiore? Non può controllarlo e l’ansia potrebbe aumentare”

Ottantuno punti di vantaggio, ma guai ad abbassare la guardia. È il messaggio che Kimi Antonelli ripete ogni singola volta che gli viene chiesto del Mondiale, che alla vigilia di Baku comanda in totale controllo e con i diretti avversari più vicini, George Russell e Lewis Hamilton, staccati di più di tre GP dall’italiano. Fin qui, la sua è stata una stagione impeccabile, considerati anche i due zero rimediati tra Barcellona e Silverstone a causa di problemi tecnici alla W17, lasciando avversari e addetti ai lavori quasi senza parole.

L’unico punto “debole”, a quindici GP completati, sembra essere il potenziale in prospettiva della Mercedes. Il perché è legato alla filosofia di aggiornamento della vettura pensata a Brackley, distante sia da quella di Ferrari che di McLaren. E infatti, in pista il gap tra le Frecce d’Argento e gli avversari, specie i papaya, si è ridotto vertiginosamente. Lo confermano le due vittorie di Lando Norris nelle ultime quattro gare, tre se la Virtual Safety Car non avesse favorito Kimi a Madrid - come ammesso da lui stesso a fine GP -, con una McLaren nettamente la più veloce in pista con il campione del Mondo in carica.

Al momento, proprio la MCL40 rappresenta il peggior nemico della Mercedes, nonostante sia Antonelli che Russell avranno a disposizione una nuova - e nel paddock si vocifera pesante - evoluzione delle rispettive monoposto a partire dal GP di Malesia, subito dopo quello dell’Azerbaijan.