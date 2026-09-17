Kimi Antonelli e il mito di Valentino Rossi: “Vinceva ancor prima di correre, vorrei essere come lui”. E poi su Sinner, Bez, un futuro in Ferrari e la “scaramanzia Mondiale”

Kimi Antonelli sta vivendo il suo sogno, ma ne ha ancora altri da realizzare. Il primo è diventare un giorno come Valentino Rossi, che lui ha conosciuto fin da bambino quando il Doc volle incontrarlo per un allenamento in kart insieme, a Migliaro. Da lì, tra i due è nata un’amicizia sincera fatta di allenamenti, corse e giornate insieme, non soltanto in pista.

Il massimo per un ragazzo cresciuto col suo mito e che, a qualche anno di distanza, nel proprio sport comincia un po’ a ricordarlo. Giovane, scanzonato e fortissimo, un po’ come il Valentino degli inizi. E da quel pilota che diventerà poi uno dei più grandi di sempre nelle due ruote, Antonelli qualcosa la ruberebbe molto volentieri: “Molto spesso lui le gare le vinceva ancora prima di scendere in pista. Era molto forte mentalmente. Sarebbe bello poter provare questa sensazione”, ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata ad Automoto.it.