A proposito di piloti che non si fanno problemi a sfanc*lare tutto e tutti, ecco il vincitore. Spoiler? Max Verstappen

A Max Verstappen il Madring non è piaciuto per niente, tant’è che non ha smesso di criticarlo fin dal primo giro in pista del venerdì. Il tutto sempre come piace a lui: diretto e senza timore di niente e nessuno. Per demolire il circuito, infatti, gli sono bastati un paio di team radio e qualche dichiarazione a fuoco, tutte coerenti l’una con l’altra. Il problema principale? Le zone di frenata che, a parer suo, hanno reso impossibili i sorpassi. La gara non l’ha smentito, anzi: solo quattro attacchi, il numero più basso della stagione, persino più di Monaco dove si sorpassi ce ne sono stati dieci.

Un dato assurdo, a cui segue un interrogativo obbligatorio: al netto di limiti strutturali, col circuito che sorge all’interno del polo fieristico IFEMA, davvero non si poteva far meglio? La risposta è scontata: sì, lo si poteva fare e infatti lo si farà già in vista del 2027, anche perché una gara come quella che si è vista non fa che andare totalmente contro l’idea di show che la F1 contemporanea sta cercando in tutti i modi.