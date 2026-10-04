La lezione di Motegi? Marc Marquez balla dove agli altri tocca crepare (ma Martìn e Bezzecchi sanno farlo)

Insomma, Jorge Martìn non ha certo intenzione di mollare, pur riconoscendo che in questo momento Marc Marquez riesce a fare la differenza. Lui, però, sta lì e non sbaglia, riuscendo comunque a limitare i danni e ritrovandosi a pochi fine settimana dalla fine del mondiale con due punti di vantaggio che valgono niente sul piano matematico, ma significano tantissimo su quello psicologico. Alla fine sono i punti a contare e anche Marco Bezzecchi, pur ritrovandosi terzo al traguardo e terzo in classifica generale, sembra consapevole di potersela giocare ancora. “Sono contento – dice - un podio sudato perché Enea oggi era imbestialito, soprattutto sul finale, ad un certo punto io miglioravo e facevo il miglior tempo e ogni volta mi migliorava. Non riuscivo a essere super efficace in staccata e quindi andavo a aggredire le accelerazioni e mi sono accorto dopo qualche giro che forse stavo esagerando un po'. Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e ora sono più veloci di me, io devo riuscire a ritrovare non l'esplositivtà ma la velocità da subito: dal venerdì”.

Bezzecchi ha raccontato anche di aver fatto i conti con un problema del casco (il sudore mi andava sulla visiera e non vedevo un ca*zo!), ma è sicuramente stato Enea Bastianini la vera bega di giornata. Il pilota italiano di KTM; in un fine settimana decisamente complicato per Pedro Acosta, è stato riferimento per il marchio austriaco. E, a giudicare da come ha guidato, è stato “musica per le orecchie di Aprilia”, visto che l’anno prossimo guiderà una RS-GP con la livrea di Trackhouse. “Credo che il fatto di studiare, non mollare e cercare di capire cosa facciano di diverso gli altri mi abbia aiutato oggi – ha raccontato Bastianini – Sono contento, la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stata trovare quel feeling che mi mancava da tanto tempo, non mi ero mai sentito così”.

.Chi non s’era mai sentito così a Motegi (dove l’anno scorso era stata vittoria) è anche Pecco Bagnaia. Ha portato a casa una top 10 e qualche punto, ma è chiaro che c’è niente da sorridere. “Devo dire che questo weekend la mia squadra ha fatto un grande lavoro – ha spiegato - ma più di così non possiamo fare. Vediamo una mancanza di velocità in generale e questo ci limita tanto. Abbiamo provato a fare il massimo, sono caduti diversi piloti e altri hanno avuto il doppio long lap: abbiamo sfruttato questa situazione qui. Ho cercato di tenere Aldeguer dietro fino alla fine, sapevo che più di questo non c'era. Ho provato a fare diverse cose durante la gara, ma la fatica che faccio io è tanta, la differenza dagli altri piloti, anche da Alex Marquez, nei dati è tanta. Quando arrivo in staccata la moto non decelera, quando entro in curva non sono nella posizione giusta: è come se dovessi staccare sempre in stoppie ma non puoi farlo tutta la gara perchè ti esponi a avere una moto più nervosa"