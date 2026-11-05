Carlo Pernat, indiavolato: Marc Marquez verso il ritiro, i soldi della MotoGP in Qatar, la FIM e Jorge Martin: "Per me non corre"

Da qui si passa direttamente al tema Qatar: Yamaha ha dato forfait (anche con Pramac) e a sentire Jack Miller 19 piloti di 22 non volevano correrci. E Carlo Pernat si chiede dove sia la Federazione, che per altro dovrebbe (secondo MotoGP Group) comminare delle sanzioni sportive alla squadra giapponese: “Sai, qui ballavano una decina di milioni, almeno credo. Cioè al massimo 10 milioni. Ma per un Gran Premio normale sono 4 milioni, quindi metti che quei paesi lì la pagano il doppio per ovvi motivi, la cifra va dai sei ai 10 milioni. Ed è chiaro che la gara a quel punto si fa. Però intanto hanno aperto una voragine in termini di immagine del campionato, che fa una figura di... diciamo da dilettanti allo sbaraglio. Io dico anche che la figura peggiore la fa la Federazione Internazionale, che non ha aperto bocca! La FIM... ma ti rendi conto? E non c'era nemmeno il Presidente. Non c'era il presidente in una situazione di quel genere che tutti conoscevano, il tutto considerando che le regole le deve dare la FIM. La verità è che la FIM è pagata dalla Dorna, che ha fatto un contratto di una marea di anni... non so a quanti milioni di dollari. Io sapevo che erano 6 o 7 milioni all'anno, poi dopo se sono cambiati non lo so”.



Pernat si calma solo quando comincia a parlare dei piloti: “Se non altro questo ha un po’ risvegliato le loro coscienze, ora fanno un'associazione tra loro, te lo dico io. È quasi... è quasi sicuro che la facciano per non dire... insomma, non ti dico che l'abbiano fatta. Ma lo so, lo so che ci stanno lavorando. E il capopopolo di questa situazione è Marc, che vuole anche preservarsi e arrivare alla pensione godendosi tutto quello che ha fatto”.



Strano, in tutto questo, che nessuno abbia voluto seguire Yamaha in questo sciopero, anche se per il manager genovese è tutto abbastanza chiaro: “Lì devi pensare alla Honda. La Honda c'ha una c'ha un peccato mortale da quando io ero ancora con Simoncelli, mi ricordo bene. Era il 2011, quando era scoppiato il casino del nucleare vicino a Motegi. Quella volta arrivò una mail di HRC, ufficiale, in cui in breve ti dicevano che se tu non ti fossi presentato avrebbero strappato il contratto e non avresti più corso con loro! Capisci? Per i piloti diventa veramente complicato. Però adesso se lì scoppia qualche casino... Metti che domani questo qua (Donald Trump, ndr.) che ha perso le elezioni, con la randellata che ha preso... Lui è un cretino, un pazzo… E se attaccasse l’Iran? Se va bene rimani lì un mese”.