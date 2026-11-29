In pista c’è un grosso costume gonfiabile bianco alla guida di una moto blu. Sono da poco passate le tredici di domenica quando sul Ricardo Tormo di Valencia sfila il Bibendum, l’omino Michelin, che saluta il pubblico per l’ultima gara del costruttore francese dopo 11 anni in MotoGP. È uno dei tanti addii di questa giornata. Addetti stampa, meccanici, fotografi, giornalisti. Se ne vanno in tanti. E poi i piloti e le moto, con la Honda che saluta la RC-213V con una clip quasi commovente e Aprilia consegna alla storia la moto più veloce al mondo, grazie al campionato costruttori conquistato all’ultima gara. Se ne va, a ben vedere, anche la MotoGP come la conosciamo, fatta di quelle persone e quei prototipi, oltre che di quelle regole prossime al passato. Se ne va una fetta importante della gestione Dorna, meno Ezpeleta e più Liberty Media. Se ne vanno dal paddock Moto3 e Moto2, allontanate per rendere la MotoGP più elitaria.
I piloti rientrano dal giro d’onore facendo un gran casino, a partire da Fabio Quartararo che prima fa scoppiare la gomma con un lungo burnout e poi dà fuoco alla moto che viene spenta a colpi di estintore. Pedro Acosta pure lascia la sua KTM sul cerchione, arrivando al parco chiuso in sella a uno scooter con in mano una canna da pesca e il pupazzetto di uno squalo. Ha chiuso terzo, aggiungendo di non aver voluto “rompere le palle a Marc” nell’ultimo giro della sua carriera, quando aveva vistosamente rallentato. Alex Rins arriva al box e abbraccia suo figlio Lucas: “Sono entrato qui che ero un ragazzo, ne esco da padre”. Lucas indossa la tuta che fu di Alex tanti anni prima. In Moto2, Manu Gonzalez vince il titolo per mezzo punto su Izan Guevara, che al contrario del campione del mondo passerà in MotoGP.
Pecco Bagnaia viene portato dritto in Aprilia dagli amici del fan club e la gente comincia a parlare di Nuvola Nera, che vedremo in pista tra un paio di giorni. A lasciargli il posto un Jorge Martín come sempre verace, sincero: “A fine gara ho iniziato a piangere”, ha raccontato. “E mi mancherà anche tutta la gente con cui ho litigato, come Massimo Rivola e Antonio Boselli: lo scorso anno abbiamo combattuto tanto, avrei voluto ammazzarli (ride, ndr). Ora invece so che mi mancheranno moltissimo”.
Un ultimo saluto c’è anche chi non l’ha potuto dare. Alex Marquez per esempio, ricoverato per un broncospasmo al mattino e nel box a versare qualche lacrima nel pomeriggio guardando il fratello dagli schermi della Gresini Racing. O Maverick Vinales, che in pista non c’è neanche venuto. Due piloti invece non passano a parlare con la stampa travolti dalle feste delle loro rispettive squadre: Jack Miller e Franco Morbidelli, entrambi giallo e oro, uno per il Brasile e l’altro per l’Australia. Il primo, oltre a un tirannosauro gonfiabile, trova ad attenderlo anche due ballerine vestite come fosse il carnevale di Rio, un bel momento.
E poi Marc Marquez. Un addio sentito, pieno di significato. “Non tornerò indietro, non cambierò idea”, spiega. Eppure Ducati potrebbe chiedergli un’ultima ballata per i primi test con le 850, portandolo a salutare la MotoGP in un martedì di dicembre, roba mai vista. Ma anche uno così non si era maio visto. Fortissimo, estremo, unico rivale di sé stesso, divisivo. Il simbolo di quella che fu la nuova generazione, oggi impegnato a chiudere la serranda dei box per tornare a casa dopo 10 titoli mondiali.
Domani è l’anno prossimo, domani è un foglio bianco. Benvenuti nella nuova era della MotoGP.