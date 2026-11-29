I piloti rientrano dal giro d’onore facendo un gran casino, a partire da Fabio Quartararo che prima fa scoppiare la gomma con un lungo burnout e poi dà fuoco alla moto che viene spenta a colpi di estintore. Pedro Acosta pure lascia la sua KTM sul cerchione, arrivando al parco chiuso in sella a uno scooter con in mano una canna da pesca e il pupazzetto di uno squalo. Ha chiuso terzo, aggiungendo di non aver voluto “rompere le palle a Marc” nell’ultimo giro della sua carriera, quando aveva vistosamente rallentato. Alex Rins arriva al box e abbraccia suo figlio Lucas: “Sono entrato qui che ero un ragazzo, ne esco da padre”. Lucas indossa la tuta che fu di Alex tanti anni prima. In Moto2, Manu Gonzalez vince il titolo per mezzo punto su Izan Guevara, che al contrario del campione del mondo passerà in MotoGP.



Pecco Bagnaia viene portato dritto in Aprilia dagli amici del fan club e la gente comincia a parlare di Nuvola Nera, che vedremo in pista tra un paio di giorni. A lasciargli il posto un Jorge Martín come sempre verace, sincero: “A fine gara ho iniziato a piangere”, ha raccontato. “E mi mancherà anche tutta la gente con cui ho litigato, come Massimo Rivola e Antonio Boselli: lo scorso anno abbiamo combattuto tanto, avrei voluto ammazzarli (ride, ndr). Ora invece so che mi mancheranno moltissimo”.