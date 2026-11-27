Sono da poco passate le 10:30 del mattino, buona parte dei giornalisti italiani sono nell’hospitality Ducati per un evento Lenovo. Evento che salta immediatamente nel momento in cui Marc Marquez, in diretta davanti alle telecamere, mostra cinque cartelli citando Love Actually in cui annuncia il suo ritiro a fine Gran Premio. Usciamo dall’hospitality correndo verso la sala stampa, quasi sbattendo davanti a Michele Pirro. Gli chiediamo chi andrà in Ducati ora che Marc Marquez si è ritirato: “Stai scherzando”, dice. “Dai, non prendermi in giro”. Non ne sapeva nulla.



Marc scende in pista e chiude col primo tempo. Farà lo stesso nel primo pomeriggio, chiudendo con il record della pista. Nel mezzo, una lunga conferenza stampa a cui risponde a tutto, con domande prima in inglese e poi spagnolo.



Il motivo: la paura, quella di farsi male. Per la diplopia soprattutto, che lo ha assalito in Indonesia e a Le Mans, ma pure per il resto del corpo. Dani Pedrosa in Austria gli aveva dato un consiglio che Marc ha reputato fondamentale, oggi racconta che una MotoGP Legend gli aveva detto di fare una promessa con il proprio corpo: “Promettigli che non lo farai più soffrire così e in cambio ti darà un’ultima spinta”.



I tempi: il Giappone, ancora abbastanza lontano dal momento in cui la lotta per il titolo sarebbe diventata cruciale. Marc lo dice ad Alex, nessun altro. Con Ducati parla molto più tardi, di certo dopo il Portogallo, raccontando di non sapere che la citazione a The Truman Show, in cui un uomo lascia il suo piccolo mondo per entrare in quello reale, è stata assolutamente casuale.



Ai suoi collaboratori più stretti dice semplicemente di guardare la TV, lo fa nella mattina di oggi, il tutto dopo una riunione con Ducati in cui diversi uomini adulti si sono messi a piangere per la seconda volta in due giorni. “Due in un colpo non ce la faccio”, dice qualcuno. Eppure la sensazione è che una ristretta cerchia di uomini lo sapesse già almeno da un paio di giorni.