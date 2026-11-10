Masterclass sulla staccata con Jorge Martín: “Ho cominciato a usare la gamba perché lo faceva Valentino. Il più forte in frenata? Pecco Bagnaia”

Siamo in Indonesia, abbiamo un quarto d’ora per parlare di freni con Jorge Martín. È un’operazione organizzata da Brembo, che fornisce impianti a tutte e tre le classi del motomondiale. Di fatto una proposta così l’accetti subito, perché parlare con i piloti è sempre complicato e, oltretutto, può essere l’occasione per capire meglio come funziona la frenata della MotoGP e che tipo di lavoro c’è intorno. Ne esce una chiacchierata ben oltre le aspettative.



Jorge, partiamo dall’inizio: come si frena? Prova a raccontarlo un gesto alla volta.

“È difficile descriverlo. Arrivi al tuo riferimento, ognuno ha il suo, a quel punto chiudi il gas e ti attacchi ai freni, è tutto un insieme, non è che prima chiudi il gas e poi tiri la leva. È un movimento unico. Poi sai, dipende. Delle volte freno con un dito, altre con due, dipende un po’ dalla staccata e da com’è la pista. Oltre a questo cambia molto se la moto è nervosa, se si muove: a volte non puoi frenare con due dita ma devi usarne uno solo perché hai bisogno di attaccarti al manubrio. E devo anche dire che quest’arma qui, di scegliere con quante dita frenare, l’ho sviluppata con l'Aprilia. Prima ne usavo sempre due, però a volte devi essere un po' più dolce e questo era il problema che avevo l'anno scorso”.

Quando vai in pista per divertirti ti consigliano di eliminare il neutro, quel momento che sta tra quando chiudi il gas e quando invece inizi a frenare. È così?



"Ehm, non è detto che togliere quella fase neutra sia meglio. Ci son delle... ci son delle curve in cui sicuramente un po' aiuta, però a volte quella fase neutra anche, non so, ti permette di girare, di prepararti l’uscita. Se elimini qua quella fase devi cambiare un po' lo stile e rialzare prima. Io non sono uno che ha una fase neutra tipo on-off, diciamo. Io la tengo perché mi aiuta a fare la mia percorrenza”.



Quest’anno te la sei giocata con Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Come frenano loro rispetto a te? Perché tanto oggi ve lo giocate in staccata.

“Marc non so, perché è da tanto che non vedo i suoi dati. Di sicuro lui è uno che molla il freno presto e fa molta velocità in inserimento. E Marco… è uno che frena forte. Fa molta pressione sulla leva e riesce a fermarsi tanto, così è sempre pronto a dare il primo colpo di gas veloce, diciamo. Io sono lì in mezzo: freno forte, mi fermo bene, esco forte. Penso di essere un po’ più bilanciato di loro. Non sono un... bueno, sì stacco forte anche io. (Ride, ndr). Però non sono quello che stacca più tardi. Però esco molto veloce”.

Chi è che nella tua carriera ti ha impressionato di più guardando i dati o la pista?

“Come frenata, Pecco. Quel Pecco con cui lottavamo per il mondiale. Alla fine ognuno era il riferimento dell'altro e dove ho dovuto lavorare di più per avvicinarmi a lui è stata la staccata, perché nel resto facevo la differenza. Però a volte faceva più lui in frenata che io il resto della pista. Allora ho dovuto migliorare molto in quello, che mi sta aiutando molto adesso. E niente, era incredibile. Frenava tanto tardi e e riusciva a controllare molto il front lock, era molto bravo”.



Con la leva della frizione solo per partire, a volte ci chiediamo perché non usiate una leva anche per il freno dietro come sugli scooter.

“Per me quando... la leva ci sta, c'è qualcuno che l'ha messa, però quando acceleri la moto ti tira indietro e io, io non riesco a... Se devo andare a cercare la leva mi stanco troppo. L'ho provata in Moto2 ma non mi piaceva e il pollice è più più semplice, è vero che fai meno forza, però mi piace”.

Come si fa la messa a punto del freno motore?



“Eh... è una parte molto importante. Se hai poco engine brake alla fine ti può anche spingere, non ti fermi. Se ne hai troppo scivoli e anche in quel caso la moto non non si ferma più. Devi trovare sempre il balance per... ogni pilota ha il suo, a qualcuno piace scivolare di più, ad altri meno, ad altri ancora niente. Ognuno ha il suo stile, per me è molto importante trovare il punto perfetto in cui farlo iniziare a lavorare”.