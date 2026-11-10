Masterclass sulla staccata con Jorge Martín: “Ho cominciato a usare la gamba perché lo faceva Valentino. Il più forte in frenata? Pecco Bagnaia”

Siamo in Indonesia, abbiamo un quarto d’ora per parlare di freni con Jorge Martín. È un’operazione organizzata da Brembo, che fornisce impianti a tutte e tre le classi del motomondiale. Di fatto una proposta così l’accetti subito, perché parlare con i piloti è sempre complicato e, oltretutto, può essere l’occasione per capire meglio come funziona la frenata della MotoGP e che tipo di lavoro c’è intorno. Ne esce una chiacchierata ben oltre le aspettative.
Jorge, partiamo dall’inizio: come si frena? Prova a raccontarlo un gesto alla volta.
“È difficile descriverlo. Arrivi al tuo riferimento, ognuno ha il suo, a quel punto chiudi il gas e ti attacchi ai freni, è tutto un insieme, non è che prima chiudi il gas e poi tiri la leva. È un movimento unico. Poi sai, dipende. Delle volte freno con un dito, altre con due, dipende un po’ dalla staccata e da com’è la pista. Oltre a questo cambia molto se la moto è nervosa, se si muove: a volte non puoi frenare con due dita ma devi usarne uno solo perché hai bisogno di attaccarti al manubrio. E devo anche dire che quest’arma qui, di scegliere con quante dita frenare, l’ho sviluppata con l'Aprilia. Prima ne usavo sempre due, però a volte devi essere un po' più dolce e questo era il problema che avevo l'anno scorso”.
Quando vai in pista per divertirti ti consigliano di eliminare il neutro, quel momento che sta tra quando chiudi il gas e quando invece inizi a frenare. È così?
"Ehm, non è detto che togliere quella fase neutra sia meglio. Ci son delle... ci son delle curve in cui sicuramente un po' aiuta, però a volte quella fase neutra anche, non so, ti permette di girare, di prepararti l’uscita. Se elimini qua quella fase devi cambiare un po' lo stile e rialzare prima. Io non sono uno che ha una fase neutra tipo on-off, diciamo. Io la tengo perché mi aiuta a fare la mia percorrenza”.
Quest’anno te la sei giocata con Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Come frenano loro rispetto a te? Perché tanto oggi ve lo giocate in staccata.
“Marc non so, perché è da tanto che non vedo i suoi dati. Di sicuro lui è uno che molla il freno presto e fa molta velocità in inserimento. E Marco… è uno che frena forte. Fa molta pressione sulla leva e riesce a fermarsi tanto, così è sempre pronto a dare il primo colpo di gas veloce, diciamo. Io sono lì in mezzo: freno forte, mi fermo bene, esco forte. Penso di essere un po’ più bilanciato di loro. Non sono un... bueno, sì stacco forte anche io. (Ride, ndr). Però non sono quello che stacca più tardi. Però esco molto veloce”.
Chi è che nella tua carriera ti ha impressionato di più guardando i dati o la pista?
“Come frenata, Pecco. Quel Pecco con cui lottavamo per il mondiale. Alla fine ognuno era il riferimento dell'altro e dove ho dovuto lavorare di più per avvicinarmi a lui è stata la staccata, perché nel resto facevo la differenza. Però a volte faceva più lui in frenata che io il resto della pista. Allora ho dovuto migliorare molto in quello, che mi sta aiutando molto adesso. E niente, era incredibile. Frenava tanto tardi e e riusciva a controllare molto il front lock, era molto bravo”.
Con la leva della frizione solo per partire, a volte ci chiediamo perché non usiate una leva anche per il freno dietro come sugli scooter.
“Per me quando... la leva ci sta, c'è qualcuno che l'ha messa, però quando acceleri la moto ti tira indietro e io, io non riesco a... Se devo andare a cercare la leva mi stanco troppo. L'ho provata in Moto2 ma non mi piaceva e il pollice è più più semplice, è vero che fai meno forza, però mi piace”.
Come si fa la messa a punto del freno motore?
“Eh... è una parte molto importante. Se hai poco engine brake alla fine ti può anche spingere, non ti fermi. Se ne hai troppo scivoli e anche in quel caso la moto non non si ferma più. Devi trovare sempre il balance per... ogni pilota ha il suo, a qualcuno piace scivolare di più, ad altri meno, ad altri ancora niente. Ognuno ha il suo stile, per me è molto importante trovare il punto perfetto in cui farlo iniziare a lavorare”.
Andrea Dovizioso ci ha raccontato che lui per un giro cambiava la posizione della leva anche dieci volte in un giro. Tu quante volte la la regoli? In Austria per esempio lo regolavi a ogni giro sul rettilineo.
“Si vedeva, no? (Ride, ndr). Sì, sì, è vero. È vero che ci son delle piste in cui devi lavorare di più questo aspetto: a volte la moto un po' più instabile, oppure ci sono delle curve in cui l’anteriore si muove e si aprono le pastiglie. In quei momenti quando vai a frenare ti cambia molto il feeling. In Austria, oppure in Giappone, bisogna sempre aggiustare la leva a ogni rettilineo. E la verità è che è un po' strano perché tu aggiusti, ma quando arrivi alla staccata non sai dov'è la leva e devi inventarti qualcosa. Perché a volte te la ritrovi troppo lontana e dici “ostia, alla prossima devo dargli un giro in più". Intanto la moto si impenna, tu togli, fai, ti muovi... ma alla fine l'ho interiorizzato talmente tanto che lo faccio senza neanche pensare, è parte della guida”.
Che differenza c’è secondo te tra una frenata Moto3, Moto2, MotoGP? Certo, c'è il carbonio, però quali sono le differenze? Magari essere più scorrevole quando la moto è piccola? Quasi tutti i piloti che salgono sulla MotoGP raccontano di quanto sia impressionante la staccata.
“Non cambia lo stile e devo dire che la frenata non è tanto diversa. Alla fine in MotoGP freni molto prima perché arrivi più veloce e in Moto3 puoi fare più linee, la verità però è che non c’è tutta questa differenza. A me, quando sono salito in MotoGP, tutti dicevano ‘occhio ai freni, occhio ai freni’… invece i freni sono stati l’ultimo dei problemi. Poi è ovvio che bisogna scaldarli, noi quando usciamo diamo un paio di pinzate per sicurezza ma te ne scordi subito”.
Rispetto a una stradale invece, diciamo una Aprilia RSV4 che magari porti in pista, quanto è diverso il feeling proprio della frenata?
“Per me come frenata non cambia niente. Sì che è vero che alla fine cambiano le gomme, cambia il peso, cambia tutto quanto, ma ma il feeling della leva, diciamo, a me non mi cambia... Io salgo sulla MotoGP e non sento niente di diverso come frenata rispetto a una RSV4”.
Come si è evoluto il tuo stile in questi anni?
“Io ora freno più suave, morbido. Sai, con tutti i problemi che ho avuto nella mano in passato… Dopo Portimão non riuscivo più a frenare con la solita forza, quindi avevo bisogno di fare meno pressione e mettere la stessa potenza sui freni: a quel punto abbiamo montato un'altra pompa e adesso mi sento meglio”.
Adesso si supera quasi sempre solo in staccata. Pensi che l'anno prossimo cambierà qualcosa con le 850?
“Alla fine la staccata è il punto dove puoi superare di più. Io penso e spero che si potrà guidare più vicino a quello davanti e questo alla fine sarebbe un aiuto, perché si potrebbe passare di più in curva. Sarà più semplice sorpassare, sì. E questo alla fine è meglio per per noi”.
Tu sei sempre stato uno che il sorpasso se lo inventava.
“Sì, è vero. Sì, a me piace molto e l’ho imparato da piccolo, guidando con diverse linee. Ce la fai se provi a cambiare la linea quando sei dietro, che all’inizio non è facile. Che poi finisce sempre che passo dove mi sento meglio”.
Senti, quando sei in forma e ti senti bene con la moto ce ne accorgiamo da questa gamba che tiri fuori in staccata. Sembri... un gran danés meando, un alano che piscia. O un ballerino, come preferisci.
“Un gran danés! (ride, ndr). Per me è un grande... è vero, è un grande aiuto tirare fuori la gamba e poi, anche qui, dipende dalla staccata. Però esatto, se vedi che è molto alzata è perché sto dando tutto in quel momento lì. Mi aiuta a fermarmi, ma pure a bilanciare un po’ i pesi. Ovviamente ho iniziato a farlo perché lo faceva Valentino, quando sei nella Moto3 lo vedi e dici "oh, la gamba di fuori!”, e lo facevo anche se non serviva a niente (ride, ndr). Poi però è diventato sempre più parte del mio stile e adesso non saprei andare senza. Non riuscirei a frenare”.