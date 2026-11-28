Non bastava la guerra verbale tra Max Verstappen e George Russell a suon di frecciatine. Serviva buttare ancora un po’ di benzina sul fuoco e, dopo aver assistito al GP da bordo pista, a pensarci è stata, un po’ a caso, Mia Khalifa. Sì, avete letto bene, quella Mia Khalifa. L’ex attrice pornografica sembra essersi di colpo appassionata alla F1, almeno stando al suo account X, e sembra anche essersi fatta un’opinione abbastanza netta sulla rivalità tra l’olandese e l’inglese, che in Nevada è tornata a far discutere.
Il tutto è nato dopo che George, al sabato, aveva attaccato Max per un sorpasso in qualifica: “Lo fa ogni singola settimana e tutti finiscono per accettarlo. Ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa”. La risposta dell’olandese è arrivata la domenica, direttamente dall’abitacolo della sua RB22, complice l’errore clamoroso del pilota Mercedes all’ultimo giro: finito lungo, buttando alle ortiche la possibilità di lottare per la vittoria o quantomeno per il podio, dopo una gara passata tutta a battagliare col gruppo di testa.
“Hahahah. Ben fatto, mio Dio”, il commento a caldo subito mandato in onda dalla F1. Il primo di una lunga serie: “La questione è che lui parla molto fuori dalla pista, ma onestamente non mi dà nemmeno fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi no, non mi dà fastidio”, aveva poi aggiunto una volta festeggiata la vittoria, stuzzicato sulla questione dalla stampa presente in circuito.
Tutto finito? Macché: “Oggi, il karma è stato perfido. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: ‘Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!’. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa”.
Scambi a fuoco che sembrano aver colpito Mia Khalifa. Prima ha ricondiviso più di qualche meme sull’argomento prendendo le parti di Verstappen - “Grata per la sfrontatezza con i media di Max” - poi ha piazzato l’affondo (ironico) definitivo dopo che un suo follower le ha consigliato di prendere le parti di Russell: “No, George sembra un senza p****”.
È tutto vero: in una F1 diventata popolare ovunque, per molti semplicemente e tristemente il luogo dove stare o lo show di cui parlare, succede anche questo. In tanti l’hanno presa male, alcuni invece si sono fatti una risata. La verità è che immaginare questo sport solo per puristi e veri appassionati è ormai impossibile. Quando si cavalca costantemente l’onda, tutto questo è inevitabile. Per la gioia di qualcuno e la tristezza di qualcun altro.