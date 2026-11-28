“Hahahah. Ben fatto, mio Dio”, il commento a caldo subito mandato in onda dalla F1. Il primo di una lunga serie: “La questione è che lui parla molto fuori dalla pista, ma onestamente non mi dà nemmeno fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha davvero senso per me cercare di sfidarlo comunque. Quindi no, non mi dà fastidio”, aveva poi aggiunto una volta festeggiata la vittoria, stuzzicato sulla questione dalla stampa presente in circuito.

Tutto finito? Macché: “Oggi, il karma è stato perfido. È stato onestamente fantastico quando ho guardato nello specchietto e ho visto cosa stava succedendo. Così ho pensato: ‘Fantastico! La mia giornata sta solo migliorando!’. E ovviamente, quando poi ho tagliato il traguardo in prima posizione, la mia giornata era completa”.

Scambi a fuoco che sembrano aver colpito Mia Khalifa. Prima ha ricondiviso più di qualche meme sull’argomento prendendo le parti di Verstappen - “Grata per la sfrontatezza con i media di Max” - poi ha piazzato l’affondo (ironico) definitivo dopo che un suo follower le ha consigliato di prendere le parti di Russell: “No, George sembra un senza p****”.

È tutto vero: in una F1 diventata popolare ovunque, per molti semplicemente e tristemente il luogo dove stare o lo show di cui parlare, succede anche questo. In tanti l’hanno presa male, alcuni invece si sono fatti una risata. La verità è che immaginare questo sport solo per puristi e veri appassionati è ormai impossibile. Quando si cavalca costantemente l’onda, tutto questo è inevitabile. Per la gioia di qualcuno e la tristezza di qualcun altro.