L’errore di Las Vegas scotta ancora e nelle prossime due gare l’obiettivo è solo vincere. “Ho mandato in tilt il sistema”, racconta Kimi Antonelli quando gli viene chiesto cosa non ha funzionato in quell’ultimo giro dello scorso GP, con un filo di amarezza. Fino a quel momento era in lotta per la vittoria, con Max Verstappen nel mirino, ma un’esitazione di troppo ha mandato tutto all’aria. Anzi, più che esitazione, un gesto improvviso, che queste vetture non perdonano.
“È stato un peccato, avevamo in mente una strategia per cercare di restare davanti a Max fino al traguardo. Purtroppo, pensando di fare qualcosa di intelligente, ho mandato un po’ in tilt tutto il sistema, che non si aspettava che io ad un certo punto alzassi il piede dall’acceleratore. Mi sono ritrovato senza energia e mi ha passato anche Gasly. Ero praticamente fermo”, continua a spiegare alla stampa presente in circuito, come riportato da Motorsport.com. “Il rammarico è che non solo non ho potuto lottare per la vittoria, ma ho perso anche il podio”.
Una lezione imparata, ma che non sembra aver ridimensionato le sue ambizioni. Anzi. Quando gli viene chiesto quali siano gli obiettivi per le ultime due gare, Kimi risponde senza girarci troppo intorno: “Sarebbe bello fare la decima qui e l’undicesima ad Abu Dhabi! Avrei voluto chiudere con dodici successi, infatti dopo Las Vegas ero un po’ dispiaciuto…”.
Una dichiarazione che racconta bene la sua mentalità, la stessa che aveva rimarcato immediatamente dopo essersi preso il Mondiale a Città del Messico. Il titolo doveva essere un nuovo punto di partenza, cosa che non ha mancato di confermare in pista.
Il discorso si sposta poi sull’equilibrio di questa stagione e su quello che potrebbe succedere nel 2027. Secondo l’italiano, il livellamento delle prestazioni visto negli ultimi appuntamenti non è casuale. Da una parte ci sono gli avversari, cresciuti molto nel corso dell’anno, dall’altra una Mercedes che con il nuovo pacchetto ha incontrato qualche difficoltà in più.
“Loro sono migliorati tanto e noi abbiamo fatto un po’ più di fatica con il nuovo pacchetto, quindi è stato un insieme di cose. Bisogna anche considerare che con il regolamento attuale chi è più indietro in campionato ha a disposizione più ore di sviluppo in galleria del vento. È normale che, soprattutto tra i top team, si arrivi a un punto in cui le prestazioni sono abbastanza livellate”.
Una situazione che potrebbe anticipare quanto si vedrà il prossimo anno. Kimi si aspetta diverse squadre capaci di alternarsi davanti, a seconda delle caratteristiche dei circuiti. E quando gli viene chiesto se Max Verstappen sarà il rivale da battere, la risposta è chiarissima: “Anche tutti gli altri. Come quest’anno, ci saranno piste in cui la McLaren sarà più forte, altre in cui lo sarà la Red Bull e altre ancora in cui saremo noi ad avere qualcosa in più. Credo che sarà una lotta molto serrata tra tutti”.
Al 2027 comunque mancano ancora due gare, le stesse che lui vuole vincere. E riflettendo su questa stagione, uno dei temi emersi è stato il rapporto con Russell. Tra i due c’è stata una rivalità quasi mai degenerata, merito soprattutto della fermezza Mercedes nel gestire la situazione. Non con regole o imposizioni di non battagliare, ma con principi chiari. “Toto è sempre stato molto diretto”, afferma Kimi. “Ha fatto una buona esperienza nel 2016 (con Hamilton contro Rosberg, ndr), anche se io e George non ci siamo neanche lontanamente avvicinati al livello di scontro di quell’anno, neanche col binocolo!”. Una chiarezza, quella di Wolff, nata soprattutto dopo il Canada, con quei giri fatti di sorpassi e contro-sorpassi al limite: “Non ci ha detto che ci avrebbe impedito di correre, ma ci ha detto di usare la testa, altrimenti sarebbe arrivato il momento in cui via radio ci avrebbe imposto di smettere di lottare”.
Un avvertimento preciso, dunque. Perché una rivalità interna può diventare un problema grosso quando finisce per danneggiare la squadra, argomento mai così in voga come nelle ultime settimane. Antonelli lo sa bene e, parlando anche di quanto accaduto in altre scuderie, non ha risparmiato una frecciatina alla Ferrari: “L’obiettivo era evitare contatti, cose inutili che avrebbero potuto compromettere la gara e i punti per il mondiale costruttori. Fortunatamente adesso non abbiamo più questo problema, ma anche per l’immagine della squadra non è mai bello vedere due compagni che si buttano fuori a vicenda”.
Un riferimento che non ha bisogno di troppe spiegazioni, soprattutto dopo quanto successo tra Leclerc e Hamilton nelle ultime tre gare. Ma Antonelli, intanto, ha altro a cui pensare. Due appuntamenti per chiudere la stagione e una fame che, dopo Las Vegas, sembra essere diventata ancora più grande.