Una lezione imparata, ma che non sembra aver ridimensionato le sue ambizioni. Anzi. Quando gli viene chiesto quali siano gli obiettivi per le ultime due gare, Kimi risponde senza girarci troppo intorno: “Sarebbe bello fare la decima qui e l’undicesima ad Abu Dhabi! Avrei voluto chiudere con dodici successi, infatti dopo Las Vegas ero un po’ dispiaciuto…”.

Una dichiarazione che racconta bene la sua mentalità, la stessa che aveva rimarcato immediatamente dopo essersi preso il Mondiale a Città del Messico. Il titolo doveva essere un nuovo punto di partenza, cosa che non ha mancato di confermare in pista.

Il discorso si sposta poi sull’equilibrio di questa stagione e su quello che potrebbe succedere nel 2027. Secondo l’italiano, il livellamento delle prestazioni visto negli ultimi appuntamenti non è casuale. Da una parte ci sono gli avversari, cresciuti molto nel corso dell’anno, dall’altra una Mercedes che con il nuovo pacchetto ha incontrato qualche difficoltà in più.

“Loro sono migliorati tanto e noi abbiamo fatto un po’ più di fatica con il nuovo pacchetto, quindi è stato un insieme di cose. Bisogna anche considerare che con il regolamento attuale chi è più indietro in campionato ha a disposizione più ore di sviluppo in galleria del vento. È normale che, soprattutto tra i top team, si arrivi a un punto in cui le prestazioni sono abbastanza livellate”.

Una situazione che potrebbe anticipare quanto si vedrà il prossimo anno. Kimi si aspetta diverse squadre capaci di alternarsi davanti, a seconda delle caratteristiche dei circuiti. E quando gli viene chiesto se Max Verstappen sarà il rivale da battere, la risposta è chiarissima: “Anche tutti gli altri. Come quest’anno, ci saranno piste in cui la McLaren sarà più forte, altre in cui lo sarà la Red Bull e altre ancora in cui saremo noi ad avere qualcosa in più. Credo che sarà una lotta molto serrata tra tutti”.