In ciabatte da Jean Todt, il Sumo in Giappone: Valentino Rossi da Fazio è l’immagine di due pianeti che si incontrano, con la solita leggerezza che non cambierà mai

Valentino Rossi è fatto così: anche quando sta per giocarsi un posto in Ferrari, la leggerezza viene prima di tutto e il bello è che col tempo non è cambiato per niente. Gli anni passano, ma lui è sempre lo stesso e, quando si siede nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sembra ancora il ragazzo che non vedeva l’ora di fare un’altra cavolata con gli amici. Certo, è rimasta anche qualche ruggine, come per la questione Marquez: “Lui non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora”, racconta a più di dieci anni dal quel 2015 indelebile.

Poi però gli parte il sorriso e tira fuori l’altro Valentino. Quello cresciuto a Tavullia, dove si combatteva la noia come capitava. Il papà Graziano e i suoi amici, ad esempio, avevano un gioco - brutale -: scegliere una persona in un bar e raccontargli di una certa Maria, pronta ad aspettarlo in una casa di campagna. All’arrivo, però, trovavano due fratelli camionisti, grossi, che non aspettavano altro. Una volta, racconta, “Sono arrivati pure i carabinieri veri e la serata è finita in caserma”. Roba da anni Settanta, da “Amici miei”, dove la vita si inventava ogni sera.