In ciabatte da Jean Todt, il Sumo in Giappone: Valentino Rossi da Fazio è l’immagine di due pianeti che si incontrano, con la solita leggerezza che non cambierà mai

Valentino Rossi è fatto così: anche quando sta per giocarsi un posto in Ferrari, la leggerezza viene prima di tutto e il bello è che col tempo non è cambiato per niente. Gli anni passano, ma lui è sempre lo stesso e, quando si siede nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sembra ancora il ragazzo che non vedeva l’ora di fare un’altra cavolata con gli amici. Certo, è rimasta anche qualche ruggine, come per la questione Marquez: “Lui non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora”, racconta a più di dieci anni dal quel 2015 indelebile.
Poi però gli parte il sorriso e tira fuori l’altro Valentino. Quello cresciuto a Tavullia, dove si combatteva la noia come capitava. Il papà Graziano e i suoi amici, ad esempio, avevano un gioco - brutale -: scegliere una persona in un bar e raccontargli di una certa Maria, pronta ad aspettarlo in una casa di campagna. All’arrivo, però, trovavano due fratelli camionisti, grossi, che non aspettavano altro. Una volta, racconta, “Sono arrivati pure i carabinieri veri e la serata è finita in caserma”. Roba da anni Settanta, da “Amici miei”, dove la vita si inventava ogni sera.
Lo stesso spirito è arrivato fino al 2008, quando vinse il Mondiale in Giappone. C’erano il team e una compagnia di amici arrivati da Tavullia e, la sera, si andò a festeggiare in un ristorante coreano tutti insieme. A un certo punto, però, la situazione sfuggì di mano e nacque un incontro di sumo tra due signori di mezza età, po’ brilli. “È stato bello”, sorride. “Alla fine ha vinto Gigi della Capinera, che di mestiere fa il ristoratore a Urbino”.
Uno con questo carattere, ovviamente, non cambia nemmeno davanti alla Ferrari. Nel 2004 il Cavallino stava organizzando in gran segreto un test a Fiorano per lui, lontano da fotografi e curiosi. Talmente tanto riservato che a Valentino e a Uccio toccarono due letti dentro la pista. “Ci hanno fatto dormire nella casa dove aveva l’ufficio Enzo Ferrari”. Il giorno dopo, a dargli il buongiorno è nientemeno che Jean Todt, il numero uno della Gestione Sportiva, che a Maranello era sinonimo di rigore e puntualità. Ma Valentino e Uccio l’avevano già fatta grossa. “Noi naturalmente ci siamo svegliati tardi”, ammette. E quando sentono bussare, aprono non curanti delle loro condizioni. “Eravamo con le ciabatte, il costume e la maglietta”.
Immaginate la scena: il capo della Ferrari, perfetto, e davanti due ragazzi che sembrano usciti da una giornata al mare. Todt squadra Uccio dalla testa ai piedi, impassibile. Poi arriva la domanda: “Ma qui c’è una piscina?”. In studio scoppiano a ridere, Valentino compreso. “Così è finita la Ferrari”, scherza. “Diciamo che le mie probabilità di arrivare in Ferrari lì si sono almeno dimezzate”.
In realtà, andò molto diversamente. Rossi in quel test fece paura, talmente tanto che a Maranello lo richiamarono a provare dopo aver stupito persino Michael Schumacher. E per il 2006 gli offrirono un volante vero, ma c’era prima un passaggio da fare: all’inizio avrebbe dovuto fare il collaudatore. Lui voleva correre, non aspettare, e quindi disse no. “Ringrazio Montezemolo, Todt e la Ferrari per l’opportunità, ma il mio lavoro in moto non è finito”. Aveva ragione, ma il bello di questa storia è un altro.
Da una parte la Ferrari e la MotoGP, il top del top, due pianeti dove tutto è perfetto. Dall’altra un ragazzo di Tavullia, di quella provincia genuina, che apre la porta in costume e davanti a sé si ritrova l’uomo più importante della F1 al tempo. E la Ferrari, comunque, quel ragazzo l’ha fatto guidare lo stesso. Anche a distanza di anni è proprio lui: Valentino Rossi, l'eroe di quei due mondi.