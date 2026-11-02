Sentito Valentino Rossi celebrare Kimi Antonelli? “Mi ricorda me stesso, per l’Italia ora è un eroe. Può diventare uno dei più forti della storia”

Di quel ragazzo così sorridente, ma anche così affamato, a sorprenderlo è stato proprio questo dualismo: “Mi è piaciuta moltissimo la sua aggressività e quel “cannibalismo” che ha quando sale in macchina, quando mette il casco, che fa da contraltare invece al suo carattere fuori. È un ragazzino di vent’anni super maturo e grande professionista. È vero e si diverte a correre”.

È un titolo che sa di sogno realizzato, ma anche di impresa leggendaria. Il perché sta tutto in quella lunghissima attesa per l’Italia, iniziata nel 1953 e per molti destinata a non interrompersi mai. Così non è stato, facendo tremare una nazione intera: “I tifosi italiani sono molto sanguigni e, dopo una performance così, Kimi diventerà un eroe”, racconta Rossi.

“È una cosa storica: io sono un grande appassionato di tutto il motorsport e ho sempre sofferto il non avere dei piloti italiani forti in F1 che potessero vincere le gare e il Mondiale. E mi chiedevo sempre il perché: in moto siamo fortissimi, mentre in macchina è stato un peccato non averne uno. Quindi, dopo un numero di anni che si fa fatica anche a dire – tipo 73, l’ultimo è stato Ascari –, rivedere un campione del mondo di F1 italiano è stato fantastico”.

In tal senso, riflettendo sulla fama che inevitabilmente investirà l’amico Kimi, il Doc ha solo un consiglio. Il più importante di tutti, per certi versi: “Devo dire che adesso sarà dura perché diventerà una superstar mondiale: ci sarà da gestire un po’ questo aspetto, ma se rimarrà con i piedi per terra non sarà un grande problema”.