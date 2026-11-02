“È tutto vero!”. Kimi Antonelli in lacrime dopo il titolo Mondiale in Messico, poi svela: “All’ultimo giro piangevo e non vedevo la pista”

Quando toglie il casco, gli occhi sono lucidi. Lo si vede chiaramente sul podio, quando a festeggiare con lui ci sono Max Verstappen e Lewis Hamilton. Un po’ come se tutto fosse già scritto, visto che proprio quei due piloti sono quelli che più l’hanno spalleggiato da quando è arrivato in F1. Lo prendono in braccio, anzi, sulle spalle, sollevandolo verso il cielo. Lui continua a piangere, prova a nascondersi, poi si siede sul gradino più alto del podio con il Tricolore sulle spalle, immobile per qualche secondo.

Sotto di lui c’è la sua W17, che bacia prima di andar via. Tornato nel paddock i suoi occhi sono rossi, gonfi, ancora lucidi. Lo si nota quando a intercettarlo è Davide Camicioli, di Sky Sport F1. Appena prende la parola, pare aver finalmente realizzato davvero ciò che in quegli attimi magici sta accadendo: “È tutto vero. Ce l’abbiamo fatta, dico solo questo”. Deve però prendersi qualche minuto prima di continuare e, nel mentre, c’è anche Lando Norris che corre ad abbracciarlo per congratularsi. “È davvero incredibile essere arrivati a questo momento. Avere qui la mia famiglia e i miei amici, anche se alcuni sono a casa… Sono davvero contento, non so cosa dire, adesso mi godrò il momento e il fine stagione”, aggiunge tra un singhiozzo e l’altro.

Nemmeno il tempo di godersi la festa, comunque, che già fa una promessa: “Questa è una nuova partenza per ricostruire e cercare di continuare a vincere”. E poi, svela anche le emozioni vissute prima di tagliare la bandiera a scacchi, quando ha raggiunto il sogno che inseguiva fin da bambino: “L’ultimo giro ho mollato, non vedevo bene la pista perché avevo le lacrime. È stato un campionato incredibile, adesso però proveremo a vincere ancora. Poi testa al 2027”.

È un giorno che non dimenticherà mai, quello della sua impresa, riportando l’Italia in alto a 73 anni dall’ultima volta prima di lui, con Alberto Ascari nel 1953. Un’attesa lunghissima che, finalmente, è stata interrotta. L’ha fatto un ragazzo di vent’anni che è appena diventato il più giovane di sempre a prendersi il Mondiale.