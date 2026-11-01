Pablo Duarte, migliore amico di Kimi Antonelli in pista, a MOW: “Da bambino piangeva in prova, quest’anno sapeva già tutto”. E poi la famiglia, i valori e quella volta che lo lasciò senza parole a Jerez

Quando avete fatto la prima giornata di test insieme, cos’hai pensato?

“Io ho conosciuto Kimi nel 2017, quando ero in Tony Kart e lui è arrivato facendo la categoria Mini. Però all’epoca non gli facevo da meccanico, se ne occupava un’altra persona. Ci siamo conosciuti quell’anno lì. Invece, sono arrivato in Kart Republic e ho iniziato a fargli da meccanico all’inizio del 2020, e la prima volta è stata in America, durante il Winter Tour in Florida. Ho pensato che fosse uno di quelli capaci di andare forte da subito, ma avevo già avuto altri piloti forti prima di lui, quindi mi sembrava quasi normale. Poi, man mano che le gare andavano avanti, mi sono accorto che aveva qualcosa in più, soprattutto una dote di cui parlavo proprio oggi con mio papà”.

Ovvero?

“È stato uno dei pochissimi piloti, se non l’unico, che già anni fa, prima che uscissero i tempi ufficiali, ti diceva: ‘Oh, ho fatto questo tempo, mi manca un pochino di qua, un pochino di là’, e ci prendeva quasi sempre, dandomi magari un decimino di scarto. È una cosa impressionante. Ne parlavo anche a proposito della sua ultima gara ad Austin: penso sia abbastanza chiaro anche da fuori che, fino alle qualifiche, in Q3, lui non avesse mai tirato al massimo. Non è che di punto in bianco abbia imparato a guidare conquistando la pole. È che in FP1, FP2, FP3, Q1 e Q2 non era semplicemente mai stato primo. Ha dovuto imparare a gestirsi anche per coprirsi, per non farsi copiare, in poche parole”.

Qual era il suo pregio più grande?

“Ne aveva tanti. La velocità in ogni condizione, innanzitutto, e poi tantissima voglia, una fame incredibile. Dava anche feedback molto precisi ed era sincero. Se diceva che c’era un problema, c’era davvero; e aveva sempre bisogno di un certo tipo di bilanciamento, soprattutto all’anteriore, era un pilota che necessitava molto carico davanti”.

E un difetto?

“Bella domanda e c’è una risposta piuttosto precisa. Secondo me, nei due anni che abbiamo fatto insieme, è cresciuto molto nella gestione della frustrazione. Si frustrava tanto, soprattutto durante le prove libere. Perché in prova magari il team girava senza materiale da gara – quindi con motori non al 100% – e c’era gente che montava gomme nuove mentre noi no, andando logicamente più forti di noi. Ecco, vedere gli altri che andavano più forte lo faceva stare malissimo, al punto da arrivare a piangere una volta prima dell’ultima prova dell’Europeo. Su questo aspetto ho dovuto lavorarci anch’io, per spiegargli che erano situazioni di test e non di gara. C’erano troppi fattori da considerare, come le diverse mescole di gomme, i motori, le condizioni della pista, e non potevi sapere cosa stessero provando gli altri. Non eravamo in qualifica dove tutti mettono il massimo e se prendi tre decimi sai di averli presi; eravamo in prova, non contava. Però è stata dura farglielo metabolizzare”.