Il titolo Mondiale di Kimi Antonelli in Messico è da pelle d’oca, ma l’immagine della sua stagione è un’altra (e l’abbiamo vista coi nostri occhi)

Campione del Mondo, a soli vent’anni. Una di quelle imprese destinate a rimanere indelebili nella storia dello sport Mondiale per sempre. Nella notte tra la domenica e il lunedì italiano, a Città del Messico, Kimi Antonelli ce l’ha fatta. Ha chiuso i giochi, si è preso la F1 e, finalmente, ha potuto lasciare libera tutta quella tensione che, inevitabilmente, dentro di sé continuava ad accumularsi. Ha imparato a gestirla col sorriso, ma adesso può liberarsene. È una vittoria che a inizio anno nessuno mai avrebbe nemmeno osato pensare, ma che con quattro weekend di anticipo è arrivata.

È la sua giornata, lui che forse più di tutti quanti ci ha creduto in questa follia. A raccontarcelo è stato Pablo Duarte, il suo meccanico ai tempi dei titoli in kart e con cui ancora oggi mantiene un legame prezioso. L’immagine del suo Mondiale, però, non arriva né dal Messico né da tutte le esultanze che, in questa stagione sensazionale, si sono viste. Non è nemmeno quella sul podio di Monza, con la marea rossa inchinata davanti a lui a cantare “Sarà perché ti amo”.