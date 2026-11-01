Quel fuoriclasse di Kimi Antonelli l’ha fatto davvero: in Messico diventa il nuovo Campione del Mondo di Formula 1

Kimi Antonelli è il nuovo campione del Mondo di F1. A 20 anni e 68 giorni, il più giovane nella storia a riuscirci, alla sua seconda stagione nel Circus e dopo un terzo posto artigliato con una staccata micidiale in Curva 1 in Messico, dopo la seconda ripartenza, per passare Charles Leclerc. È il giorno che tutta Italia aspettava da 73 anni, con un vuoto iniziato nel 1953 dopo l’ultimo dei due titoli di Alberto Ascari. Da quel momento in poi, solo promesse mai mantenute. Di tempo ne è passato, ma ne è valsa la pena. Lo fa con una stagione impressionante, dall’inizio alla fine, demolendo tutti i suoi avversari a partire dal suo compagno di squadra, George Russell, per tutti il grande favorito per questo 2026.

Nove vittorie, di cui almeno cinque magie: la prima, a Shanghai, per prendersi il suo primo successo in carriera a nemmeno vent’anni. La seconda, a Miami, staccando Russell al traguardo (quarto) di ben 43 secondi. Poi Monaco con un giro sensazionale in qualifica e due partenze da campione, la sua Monza partendo dalla diciannovesima posizione, diventando l’unico della storia a firmare un’impresa tale, e infine Austin, nel weekend del suo primo match point. Soprattutto quando la Mercedes è sembrata essere in difficoltà, lui ha fatto la differenza.

Realizza così quel sogno che da bambino lo accompagnava prima negli autodromi al seguito di papà Marco, possessore di una squadra nei campionati GT, poi nei kartodromi di tutto il mondo dettando legge. Dopo due titoli europei arriva il salto in monoposto, vincendo all’esordio il Campionato italiano e quello tedesco di F4. Un anno dopo raddoppia in Formula Regional, prendendosi le due serie principali nel mondo: prima la Middle East, poi quella europea.