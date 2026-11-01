Ma allora anche Kimi Antonelli è umano: “Per il Mondiale è già fatta? La febbre è passata, ma ho tanta tensione”. Poi svela cosa farà prima della gara

Quarto in griglia, con due punti ancora da conquistare per completare l’opera. Per Kimi Antonelli è arrivato quel momento, lo stesso che insegue da quando era bambino e già correva veloce come il vento. Una formalità, sulla carta: per diventare il nuovo campione del Mondo di F1 gli basterà chiudere la gara in nona posizione qualora fosse Russell a vincere il GP, in decima se invece a vincere fosse Hamilton. Sembrerebbe cosa già fatta per uno che, fin qui, su 18 gare completate ne ha vinte l’esatta metà.

Eppure, la pressione inizia a farsi sentire. Al termine del sabato, per la prima volta, è lui stesso ad ammetterlo, come riportato da Automoto.it: “Mi sento ancora molto stanco ad essere sincero, non mi sono ripreso completamente”. Il riferimento è alla febbre che l’ha accompagnato al weekend più importante della sua vita, la stessa che gli ha fatto saltare tutti gli impegni programmati nella prima giornata nel paddock.

Poi aggiunge: “Non è stato un fine settimana facile e oggi sono stato decisamente più teso del solito. Soprattutto quando continui a sentire la stessa cosa ovunque tu vada, a qualsiasi ora del giorno, con la gente che ti dice che è già fatta. Conoscendomi, ho cercato di bloccare il più possibile questo rumore di fondo, ma non è stato facile. In Q2 mi sentivo bene, specialmente con gomme usate, ma in Q3 con le nuove ho faticato a mettere insieme il giro, a trovare il grip”.