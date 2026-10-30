Kimi Antonelli, da Veloce come il vento a (quasi) campione del Mondo di F1: “Sul set faceva prodezze continue, come un argentino col pallone”

“L’Antonelli Motorsport, la scuderia guidata da Marco, il papà di Kimi, ci diede una grande mano durante le riprese, mettendoci anche a disposizione le loro macchine”. Ed ecco come i due entrarono in contatto, momenti che Rovere ha ancora ben impressi nella mente: “Kimi aveva 8-9 anni, era sempre sul set, era diventato la nostra mascotte e quando ho avuto bisogno di un bambino per un piccolo ruolo ho subito pensato a lui”.

Piccolino, sì, ma già con una fama da non sottovalutare, inusuale per un bambino di quell’età: “Era già rispettato per quello che faceva vedere in pista. Siamo stati in diversi autodromi e lo conoscevano tutti. Sul set si muoveva con la massima disinvoltura su ogni mezzo che trovava, un po’ come quando dai un pallone a un bambino argentino. Faceva prodezze continue, era divertente e sorprendente. Si capiva che aveva qualcosa in più”.

A colpire il regista, però, è la stessa qualità che, dieci anni più tardi, ha lasciato a bocca aperta il mondo della F1: “Al di là del talento motoristico, che era evidente, la cosa impressionante era la sua serietà a dispetto dell’età. I tempi del cinema sono spesso noiosi e ripetitivi, ma quando c’era da girare lui tirava fuori un sorprendente rigore, capiva che quello era il momento del lavoro. A riprese finite tornava a scatenarsi, era veramente tanto simpatico”.