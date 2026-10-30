“Un terzo di griglia non è all’altezza della F1”: Alonso attacca (ancora), ma ha la memoria corta? Intanto, in Messico gli rispondono a fuoco

diretto interessato: “Penso che fosse una buona battaglia. Abbiamo fatto una bella lotta. Chiaramente lui non la pensa così, ma è stata una battaglia per tutta la gara. Anche l’incidente in quel punto, pensavo fosse abbastanza 50/50 in termini di posizione delle auto in pista”. E sulla qualità della griglia, il pilota Williams è stato chiaro: “Penso che il livello sia alto e che, 10-15 anni fa, la metà posteriore della griglia non fosse come è ora”.

Una visione, questa, sposata anche da Charles Leclerc. “Sono sicuro che il livello della griglia sia super alto, sia in fondo che al centro o davanti”, ha raccontato il monegasco ai media presenti a Città del Messico. “L’unica cosa che cambia è ovviamente la macchina che guidiamo, ma gli standard sono molto alti”.

Carlos Sainz, compagno di Albon in Williams, invece, ha definito le critiche di Alonso “dure” e ha spiegato che, a fare la differenza davvero, non sia la qualità ma l’approccio dei piloti: “Quest’anno mi ritrovo per la prima volta a lottare nella parte posteriore del gruppo di mezzo e di certo non è una situazione piacevole. Non è tanto la qualità delle gare in sé, quanto il fatto che ti trovi a duellare con piloti che non hanno davvero nulla da perdere: il massimo risultato a cui puoi ambire è un ventesimo posto. Questo genera incidenti o dinamiche che davanti non vedresti mai, semplicemente perché nelle prime posizioni la posta in gioco è infinitamente più alta”.