“Oltre ogni limite”: forse non ve ne siete accorti, ma Kimi Antonelli sta facendo il Max Verstappen di questa F1

Antonelli è stato straripante, specie in quattro dei suoi nove successi. A Miami, a Monaco, a Monza e proprio ad Austin. In questi weekend la Mercedes non era affatto la macchina da battere e, per vincere, Kimi ha realizzato quattro capolavori certificati dal distacco al traguardo su Russell o dalla differenza di posizioni tra i due. 43 secondi a Miami, con l’inglese quarto; 43 secondi a Monaco, con George 13esimo; 4 secondi a Monza, scattato dalla diciannovesima posizione e davanti a Russell, primo in griglia, dopo nemmeno venti giri e poi i 54 di Austin, col compagno in ottava posizione.

Non c’è quasi bisogno di aggiungere altro. Dietro questi numeri, c’è una spiegazione tecnica precisa: Antonelli ha la W17 totalmente in mano dal secondo GP, vinto, in Cina; Russell, invece, la stessa vettura non l’ha mai capita fino in fondo, tra gli alti e i bassi della sua stagione. E la differenza si vede soprattutto quando la macchina non funziona come dovrebbe, quando c’è da superarne i limiti per stare davanti.

Kimi l’ha fatto, più di una volta, ricordando quella capacità di Max di estrarre ogni centesimo possibile dalla sue monoposto, cosa impossibile invece per i suoi compagni di box. In Texas è arrivato un altro “statement”, certificato poi dalle parole di Toto Wolff subito dopo la gara: “Questa è la migliore che ha fatto finora”, ha raccontato il team principal austriaco senza giri di parole. “Partire con una mescola inferiore e gestirla in quel modo in ogni momento... È stata la gara di un campione che non è ancora campione, ma è eccezionale. Ha sovra-performato rispetto alla vettura, superando i limiti stessi della macchina”.