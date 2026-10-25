“Mi ha fatto sembrare un incompetente!”: Toto Wolff, la magia di Kimi Antonelli e quell’aneddoto dopo il capolavoro di Austin

A raccontarlo è proprio l’austriaco, a caldo dopo la sessione. “Vi dico la verità – ha esordito ai microfoni di Sky Sport F1, rivelando un divertente aneddoto – avevamo un ospite nel box che mi ha chiesto ‘allora, cosa facciamo in qualifica?’. E io gli ho detto che mi aspettavo il terzo, quarto o quinto posto”. Mai pronostico fu più sbagliato: “Praticamente, Kimi fa la pole e mi fa sembrare un incompetente che non è in grado di capire che la macchina è veloce”.

La verità, però, Wolff la racconta qualche attimo dopo: “Scherzi a parte, per me è stato un giro magico, qualcosa che non in tanti possono fare. Mi mancano parole”. Difficile effettivamente chiamarlo in un altro modo. Anche perché, fino al Q3, in pochissimi avrebbero puntato su di lui. Come detto, c’era Max e c’erano le due Ferrari, davanti alla sua Mercedes per tutto il fine settimana fin qui. Quando contava davvero, però, è arrivata la zampata che certifica ancora una volta, come se ce ne fosse davvero bisogno, la solidità - soprattutto mentale - di questo ragazzo.



Adesso, l’attenzione è tutta sulla situazione di classifica nonostante diventare campione negli States sia tutt’altro che facile. Servirebbe vincere, ma non solo: Russell, sesto, non dovrà fare meglio di nono sotto la bandiera a scacchi, così come Hamilton non dovrà andare oltre la quinta posizione.