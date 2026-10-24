Serviva Andrea Dovizioso per apprezzare questa F1: “Per noi della MotoGP è incredibile”. E poi su Antonelli (“Spettacolare”), la sfida Marquez-Aprilia e la Ducati…

“Ci sono tantissime cose diverse dalla MotoGP, se non tutto”, esordisce ai microfoni di Sky Sport F1, intervistato da Marc Genè con la discesa dopo il primo tornantino a fare da sfondo. “Quando entri nel box e vedi il lavoro, è maniacale. Nelle moto è un po’ più difficile essere così precisi e mi ha fatto molto effetto oggi vederlo. In pista sono stato alle prime otto curve: sono speciali e le macchine sono incollate. Per voi non tanto, perché lo sono meno degli anni scorsi, ma per il nostro occhio è incredibile. Fare la S a tavoletta, senza togliere gas... Anche se sai che la macchina ha più aderenza, guidare così per me è abbastanza innaturale. È bellissimo”.

Un’altra grossa differenza l’ha notata proprio osservando le macchine in quel tratto davanti a lui: “Le F1 entrano molto più strette. Noi invece normalmente allarghiamo molto di più a sinistra per cercare di riuscire a fare una linea e ritornare in traiettoria in uscita, perché noi non usciamo così larghi come la F1. Stiamo più stretti a destra, altrimenti non riusciremmo a fare il cambio di direzione per Curva 3. C’è proprio un timing e una posizione in pista completamente diversa”.

L’occhio di Dovi è in forma e dallo studio incalzano. Gli chiedono delle buche che, se in F1 danno fastidio, in MotoGP non ne parliamo proprio. La spiegazione del perché è semplicissima: “Alle macchine manca la stabilità, invece noi chiudiamo il gas, freniamo un po’ e lasciamo andare la moto. Prima di Curva 2 ce ne sono due importanti e ti si può chiudere il davanti molto facilmente; e non è che riesci a recuperarla se ti si chiude il davanti. Ad Austin, in moto, bisogna darle del “lei”: interpretare le buche, conoscerle, perché ogni anno cambiano e sono sempre di più”.

Qualche attimo più tardi, il discorso si sposta su Kimi Antonelli. Non può essere altrimenti, nel fine settimana che potrebbe vederlo diventare il nuovo campione del Mondo di F1. Quest’anno ha stupito tutti, Dovizioso compreso: “È spettacolare! Un’annata così credo sia stata una sorpresa per tutti, persino per lui. Troppo bello, secondo me sono tutti contenti di vederlo così competitivo. Ma poi, è un ragazzino! Cioè, lo vedi che gli è esplosa quest’annata da super competitivo in mezzo a tutti i nomi spettacolari, quindi sono felicissimo per lui. Non lo conosco benissimo purtroppo, ma quando quest’anno l’ho incrociato al Mugello mi ha fatto piacere. Spero faccia un gran bel weekend”.