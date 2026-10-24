È Ferrari show ad Austin con Charles Leclerc? Attenzione, ad analizzare (bene) il venerdì il vero favorito è un altro

Due su due. A guardare i tempi del venerdì, Charles Leclerc e la Ferrari sono partiti fortissimo, già dai primi giri in pista. Primo in FP1, poi primo in FP2. Immediatamente a suo agio con la SF-26, sia sul giro secco che sul passo gara. Una di quelle giornate che ogni squadra auspicherebbe per iniziare il proprio weekend, solida sotto tutti i punti di vista. Il migliore degli inizi, in pratica. Eppure, in ottica gara c’è un grosso problema: la velocità massima della vettura, la stessa che fin qui ha tormentato la Scuderia in questo 2026.

La questione è semplice. Sul giro secco e nelle simulazioni di long run il monegasco è risultato essere tra i più veloci, ma in gara, in eventuali corpo a corpo, quella velocità che manca si farà sentire. Per capire il perché basta guardare i dati: in tutti i tratti rettilinei del COTA, Ferrari paga sia nel confronto con Red Bull che in quello con Mercedes circa 10 km/h. E se nel girare da soli tale mancanza non è troppo un problema, perché alla fine grazie all’ottimo bilanciamento della vettura il tempo arriva lo stesso, in gara la storia cambierebbe e non poco.