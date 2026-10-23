“Così non si fa!”: Toto Wolff a fuoco dopo lo spaventoso incidente del figlio Jack, sui kart a Viterbo

“Voglio dire due cose”, esordisce. “Come papà, naturalmente, è molto importante che lui stia bene, perché queste immagini fanno sempre paura e io non le posso guardare. Ma sono anche molto… come si dice?”. Si ferma un attimo, probabilmente la parola che manca è “incazzato” ma lui non la pronuncia. Poi riprende il suo discorso: “Per me è importante che i bambini imparino. La FIA ha fatto molto per la sicurezza nei kart e fa molto per cambiare anche le regole, per alzare il livello di guida, perché cose così non vogliamo vederle”.

Il problema, per il team principal delle Frecce d’Argento, non è da sottovalutare: “I bambini, dopo qualche anno, vanno in macchina e questi standard (di guida, ndr) vanno cambiati già nei kart. C’è bisogno di questo step”. Il riferimento è ai tanti incidenti che si sono visti quest’anno (ma non solo), molti dei quali provocati da manovre spesso oltre il limite. Troppi, finiti sotto la lente di ingrandimento: “Fortunatamente lui sta bene. Mi ha detto ‘Sono anche un po’ arrabbiato’, mancavano due curve e avrebbe vinto la gara, ma un altro ragazzo l’ha… come si dice, l’ha chiuso. Mi ha detto anche che domani vuole girare”.

A quel punto, il duo Camicioli-Bobbi prova a stemperare: “E tu guarderai?”, gli chiedono. Lui risponde senza pensarci due volte: “Sì, naturalmente. Mi sveglio la notte alle 3:00 e poi alle 7:00 per guardare le sue gare”. E qui arriva la battuta: “Ma tiri pugni sul tavolo quando sbaglia qualcosa?”, rievocando quella scena diventata cult che più volte si è vista negli anni. Lui sorride: “Non ha sbagliato molto questo weekend, è andato molto bene. Ma dopo il crash, Susie (la mamma, ndr) l’ha fatto. È normale. Quando sei papà e c’è un bambino che fa kart, la cosa più importante è che loro stiano bene”. Prima di chiudere, però, ribadisce il messaggio: “È importante che tutti gli altri bambini vedano che queste cose non si fanno”.

Una giornata iniziata col piede sbagliato, fortunatamente senza troppi danni.