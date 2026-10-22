Cosa pensano i piloti MotoGP del match point di Kimi Antonelli ad Austin? Dalla promessa di Bezzecchi alla filosofia di Morbidelli: “Sta trascendendo lo sport”

“Kimi è un ragazzo giovane”, esordisce Bagnaia al Media Scrum utilizzando poi un paragone abbastanza esplicativo. “Penso sempre al fatto che abbia l’età di mio fratello e vederlo mi fa davvero piacere. È un ragazzo di una maturità incredibile e penso che farà il massimo per divertirsi e andare al 100%”. Per Pecco, però, diventare campione del Mondo in F1 porterebbe con sé anche un altro significato: “Credo che sia una bellissima opportunità per l’Italia in generale. È fantastico e gli sono vicino col pensiero”.

Con i piedi per terra sembra voler stare invece Marco Bezzecchi, forse il più vicino ad Antonelli tra i piloti. “In questi giorni ci siamo visti”, racconta. “Secondo me sarà un primo match point tosto, nel senso che – al di là della vittoria, che lui può conquistare perché è velocissimo – si devono incastrare tante cose. Che Russell arrivi nono, se tutto va bene, mi sembra difficile”. Per l’amico, l’unico consiglio è quello di continuare a spingere come sempre: “È lì, è vicino, quindi deve stare tranquillo, concentrato e fare quello che sa fare, senza inventarsi niente; mi sembra già abbastanza capace. E poi gli farò un grande regalo”. Magari un macinino d’oro, per l’occasione.

Qualche minuto dopo tocca a Fabio Di Giannantonio, che non ci gira intorno: “Ha fatto una stagione pazzesca, è stato devastante rispetto agli altri. È vero che in F1 ci sono grandi differenze di prestazioni, però lui è stato incredibile. È giovanissimo e ha una gran testa. Non lo conosco molto personalmente perché ci siamo visti poco, ma da quello che traspare sembra davvero un ragazzo molto maturo. Non sembra minimamente così giovane”. Poi concorda con Pecco Bagnaia: “Se dovesse riuscirci sarebbe una vera impresa, sarebbe un grande. Ed è una bellissima cosa anche per l’Italia”.

Dello stesso parere è Enea Bastianini: “Non penso sia una cosa che accada tutti i giorni, quindi mi aspetto che sia un bel giorno per lo sport italiano. L’ho conosciuto a Misano due anni fa; tra l’altro abita a San Marino come me, anche se non ci siamo ancora mai beccati”.