Ma quale “buon senso”: caro Ben Sulayem, sappiamo tutti perché i GP di Qatar e Abu Dhabi di F1 non si toccano

Mohammed Ben Sulayem spegne ogni dubbio sul nascere. Per adesso, i GP di Qatar e Abu Dhabi non si toccano, anche se la situazione in Medio Oriente rimane delicata. Basti pensare che solo lo scorso 13 ottobre, un attacco con missili balistici ha colpito il complesso della sede centrale della Saudi Aramco a Dhahran, situato a circa 160 chilometri da Lusail, dall’altra parte del Golfo Persico. Poi ci sono gli attacchi marittimi nei pressi dello Stretto di Hormuz e quelli aerei contro i nodi di trasporto regionali, che hanno sollevato nuove preoccupazioni riguardo a possibili chiusure dello spazio aereo e ritardi nelle spedizioni.

Tutto nella norma, praticamente. Anche perché, per il presidente della Federazione si tratta di buon senso, lo stesso che ha citato nel suo ultimo intervento a difesa del regolare svolgimento dei due GP: “Qui usiamo il buon senso: non porteremmo mai il nostro personale, i piloti o i funzionari in un luogo che riteniamo rischioso. Assolutamente no”, ha affermato in un incontro con parte della stampa legata al circus come riportato da Motorsport.com.