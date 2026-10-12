“Tutte queste domande alla McLaren non le avete fatte”: ok, ma perché Frederic Vasseur a Singapore ha sfanc*lato (ancora) i giornalisti che gli chiedevano di Ferrari?

Il perché di quella scelta l’aveva spiegato lo stesso Sir Lewis, nonostante l’assenza dagli impegni media a causa di un malore accusato dopo essere sceso dalla sua SF-26. Lo aveva fatto nel classico team radio con il suo ingegnere di pista, Carlo Santi, appena tagliato il traguardo (oltretutto con parole di grande umiltà): “Scusate ragazzi, vi ho delusi con quella strategia. La decisione è stata mia, ci ha fatto perdere punti preziosi”.

Una situazione chiara, senza bisogno di dover scavare più a fondo per trovare un altro colpevole. O forse no, visto che nel corso dell’incontro con i media dopo il GP molte delle domande ruotavano proprio intorno a quanto successo in pista al giro 39. Così tante che, a un certo punto, il team principal ha risposto senza giri di parole: “Avete fatto così tante domande alla McLaren ieri?”, in riferimento all’incidente tra Lando Norris e Oscar Piastri all’ultimo giro della Sprint. “Eravamo secondi e terzi in pista ed è stato molto chiaro quello che è successo. Abbiamo richiamato entrambe le vetture e uno dei due ha detto ‘preferisco restare in pista’. Anzi, non l’ha detto visto che ha risposto ‘ho mancato la pit entry’”.

È solo l’ultima delle risposte piccate di Vasseur. Di tensione se n’era già vista a Sepang, tra conferenza stampa e interviste. “Quando accetti questo ruolo, conosci sia il lato positivo che quello negativo. E me lo aspettavo”, aveva raccontato in conferenza in risposta ai rumors del caso Horner. “Quello che a volte è un po’ ingiusto è quando si getta la colpa su qualcuno e io sono qui per difendere il team e i miei ragazzi”.