La verità dopo la Sprint Race a Singapore? Russell continua a sbagliare, Antonelli no e alla fine si gode la fortuna del (quasi) campione

Kimi, dall’altra parte, fa tutto il contrario. La sua W17 era difficile da guidare e lo ha detto chiaramente via radio, lamentando soprattutto il sovrasterzo e qualche problema al posteriore nella prima parte di gara. Ma non ha sbagliato niente. Ha amministrato, portando avanti la sua corsa senza strafare e si è trovato nel posto giusto quando il compagno è finito a muro. Un regalo, certo, ma non l’unico della giornata.

Quello più grosso è arrivato all’ultimo giro, da casa McLaren. Lando Norris ha provato ad affiancare Oscar Piastri alla curva 5 e i due si sono toccati, con l’australiano costretto al ritiro e il campione del Mondo in carica finito ottavo, ora sotto investigazione. Ad approfittarne è stato proprio Antonelli, che ha guadagnato due posizioni in un colpo solo e ha chiuso quarto, a meno di quattro decimi dalla Ferrari di Leclerc. Davanti a lui solo la Red Bull di Max Verstappen, la Ferrari di Hamilton che dopo una partenza clamorosa si è preso la seconda posizione e, appunto, Leclerc, in difficoltà con le gomme anteriori e staccato di circa quindici secondi dal compagno.

Nel conto finale, Kimi guadagna altri cinque punti su Russell, che invece ha chiude a zero. Il vantaggio in classifica cresce ancora e arriva a 89 lunghezze. Si può parlare di fortuna, ma è la fortuna di chi sta facendo un’annata straordinaria, quella che hanno avuto tanti campioni prima di lui. Una fortuna che però arriva solo a chi non sbaglia mai o quasi mai, come ha fatto lui in tutto questo 2026. Russell, al contrario, continua ad annaspare.