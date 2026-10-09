Lewis Hamilton a Singapore infiamma il weekend della Ferrari: “Sarà una sfida, ma voglio rifare la pole del 2018”. E per la SF-26, stavolta un vantaggio c’è

Poi, subito dopo, l’aspetto che fa sorridere la Ferrari: “Sulla carta i circuiti cittadini si addicono alla nostra macchina e su questo tracciato ad alto carico i rettilinei non sono così lunghi, quindi dovremmo patire meno il deficit di potenza che ci separa dagli altri propulsori e al tempo stesso dovremmo riuscire a sfruttare la velocità in curva della SF-26”.

È questo il primo vantaggio concreto in vista del GP, con una power unit che su piste con rettilinei lunghi la costringe a pagare dazio rispetto ai motorizzati Mercedes e Red Bull. A Singapore, invece, di rettilinei veri ce ne sono pochi e la velocità in curva conta molto di più della potenza pura. Poi c’è anche un secondo dettaglio, legato al format.

La Ferrari nei weekend Sprint parte quasi sempre forte, capace di arrivare in pista con una base di bilanciamento già solida e a confermarlo è stato anche Charles Leclerc sempre nel media day. E se nei fine settimana normali questa dote tende ad appiattirsi, con gli avversari che crescono sessione dopo sessione e poi fanno anche uno step di motore ormai certificato, qui, con una sola prova libera prima delle qualifiche, quel tempo che serve loro semplicemente non c’è. Il gap di potenza si farà sentire comunque, ma la Scuderia potrebbe essere avvantaggiata da questa situazione.

Resta il fatto che una sola sessione di libere è anche un rischio. Lo sa bene Hamilton, che comunque a Marina Bay ci arriva con un obiettivo chiarissimo: “Tutte le volte che vengo qui voglio rifare il giro da pole del 2018 che fu veramente eccezionale. Abbiamo una sola sessione di prove e dovremo accertarci di avere un assetto ‘solido’, in grado di assorbire o di copiare bene tutti i bump che caratterizzano questa pista”.