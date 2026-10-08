La cosa più bella che vedrete a Singapore? Hamilton e Leclerc che si prendono i social della Ferrari scatenando il panico (e ragalandoci pure un tour a sorpresa)

Panico totale. D’altronde, non ci si poteva aspettare altro con Lewis Hamilton e Charles Leclerc a sorpresa a capo dei social della Ferrari nel giovedì di Singapore. Social media manager per un giorno, finita malissimo. Si parte con un selfie di Leclerc, capelli legati e didascalia che chiede ai tifosi se il look piace. Abbastanza ricattabile. Subito dopo tocca al monopattino di Hamilton, ripreso da sopra, da sotto, di lato, da ogni angolazione possibile, prima di portarselo al seguito tra un corridoio e l’altro.
Da lì in poi è un flusso continuo. Charles c si infila nell’ufficio di Vasseur mentre Fred è alle prese con qualcosa di probabilmente serissimo, chiude la porta, torna indietro, riprova. Poi inquadra un estintore e si mette a cercare Andrea Ferrari, il suo preparatore atletico, portandoci dietro le quinte tra stanzette varie, finché lo trova e lo disturba senza pietà.
Non poteva mancare un boomerang di Hamilton, di quelli che su Instagram non si vedevano da anni, mentre Sir Lewis fotografa le persone in pitlane davanti ai box della Scuderia. Segue un selfie con tanto di “Love you guys” e poi la scena che vale da sola il takeover: il sette volte campione del Mondo entra indisturbato nello stanzino di Vasseur, dove Charles è comodamente seduto e fa sgomberare la stanza.
Il passaggio ufficiale di poteri arriva con il classico “I’m the admin now”. Hamilton si inquadra, poi gira la camera e mostra il monegasco con altri membri del team, con i due si sfottono a vicenda davanti a tutti. Non poteva mancare nemmeno un “Artwork”, come scrivono loro, con i due piloti trasformati in personaggi dei fumetti. Poi si passa ai video in stile 2010, tra un effetto e l’altro. Leclerc diventa uno di quegli asiatici giganti da film anni ’90 che si vedono nelle saune e nei bagni turchi, con la faccia enorme. Poi risponde riprendendo il compagno e trasformandolo in un personaggio tutto bocca, con denti grandissimi.
Con il tour dietro le quinte, però, il takeover regala persino qualcosa di davvero interessante. Hamilton si inquadra mentre cammina, saluta le persone e porta i tifosi persino nella cucina della Scuderia, uno di quei posti che di solito nessuno vede. L’ultimo video è una simil registrazione dello schermo: i due si fanno una foto e la mettono come immagine del profilo, a chiudere in bellezza un lavoro da veri amministratori improvvisati.
Dopo circa due ore Ferrari ha deciso di riprendersi gli account e lo ha fatto con un comunicato “ufficiale” - e un “Sorry” nella didascalia - che meriterebbe di restare negli archivi: “La Scuderia Ferrari HP conferma che, nelle ultime due ore, due persone all’interno dell’organizzazione hanno preso il controllo non autorizzato dei nostri canali social. Durante questo periodo sono state prese una serie di decisioni editoriali altamente discutibili, tra cui la modifica della foto del profilo e la pubblicazione di contenuti che non hanno seguito le nostre normali procedure di approvazione. Possiamo confermare che i due sospettati sono stati identificati e la situazione è ora sotto controllo. Il pieno controllo dei nostri account è stato ripristinato. Ringraziamo i nostri tifosi per la comprensione dimostrata durante questo incidente senza precedenti”. E anche stavolta, per chiudere la questione, non è mancata un’ultima immagine dei due tutt’altro che seria.
Insomma, Ferrari ha trovato il modo più esilarante per affrontare una giornata a Singapore, prima che il weekend diventi molto più serio. Leggerezza approvata, completamente. Un po' di quella che, soprattutto negli ultimi anni, è venuta a mancare. Altro che tutto programmato.