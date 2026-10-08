La cosa più bella che vedrete a Singapore? Hamilton e Leclerc che si prendono i social della Ferrari scatenando il panico (e ragalandoci pure un tour a sorpresa)

Dopo circa due ore Ferrari ha deciso di riprendersi gli account e lo ha fatto con un comunicato “ufficiale” - e un “Sorry” nella didascalia - che meriterebbe di restare negli archivi: “La Scuderia Ferrari HP conferma che, nelle ultime due ore, due persone all’interno dell’organizzazione hanno preso il controllo non autorizzato dei nostri canali social. Durante questo periodo sono state prese una serie di decisioni editoriali altamente discutibili, tra cui la modifica della foto del profilo e la pubblicazione di contenuti che non hanno seguito le nostre normali procedure di approvazione. Possiamo confermare che i due sospettati sono stati identificati e la situazione è ora sotto controllo. Il pieno controllo dei nostri account è stato ripristinato. Ringraziamo i nostri tifosi per la comprensione dimostrata durante questo incidente senza precedenti”. E anche stavolta, per chiudere la questione, non è mancata un’ultima immagine dei due tutt’altro che seria.

Insomma, Ferrari ha trovato il modo più esilarante per affrontare una giornata a Singapore, prima che il weekend diventi molto più serio. Leggerezza approvata, completamente. Un po' di quella che, soprattutto negli ultimi anni, è venuta a mancare. Altro che tutto programmato.