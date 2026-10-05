“Dobbiamo fare come Red Bull”: Charles Leclerc bacchetta Ferrari dopo Sepang, poi rimane fregato dal suo volo (e il viaggio verso Singapore diventa un’Odissea)

Solo una serie di coincidenze fortunate, unite a un ritmo competitivo per entrambi che da solo però non sarebbe bastato, fa tornare i due nella parte alta della classifica: Hamilton addirittura terzo al traguardo, Leclerc quarto. Nonostante tutto, la più rocambolesca delle pezze è stata messa, interrompendo il digiuno da podio che durava dal GP di Belgio, 19 luglio.

La rimonta e la posizione al traguardo, però, non bastano a far accennare un sorriso a Leclerc. Tornato nel paddock, infatti, il monegasco riconosce la complessità della situazione in cui quella scelta a posteriori folle è stata presa, ma non si tira indietro dal bacchettare la sua Ferrari: “In gara la scelta che facciamo è sempre quella più ‘safe’, ma è anche vero che in quelle condizioni sicuramente qualcuno fa una scelta buonissima e qualcun altro una scelta bruttissima, perché non c’è via di mezzo”, racconta a Sky Sport F1.

“Pensavo di aver fatto la scelta giusta, infatti credo che la maggior parte della griglia – mi pare 13 macchine più o meno – fosse con le gomme slick. Abbiamo scelto male e sicuramente ci sono dei team che stabilmente fanno scelte più azzeccate di noi in quelle condizioni. Penso particolarmente alla Red Bull e su quello noi dobbiamo fare un passo avanti”.

Parole pesanti, con un’esecuzione di gara che torna al centro dei riflettori e non in senso positivo: “Tutto quello che poteva andare storto nella prima parte di gara è andato storto, ma tutto quello che poteva andare bene nella seconda parte è andato bene”, ammette poi Charles prima di concludere il suo intervento. “Penso che meglio di terzo e quarto non fosse possibile fare anche in una gara normale. È stata una gara un po’ più sudata di quello che avrei voluto, ma il risultato finale è quello che ci meritavamo”.