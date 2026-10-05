“Come l’Ape, mi è successo di tutto”: Valentino Rossi racconta l’assurda ultima gara a Barcellona, senza porta e a mani vuote

Finire una gara senza portiera della sua macchina non era sicuramente nei piani di Valentino Rossi. Eppure, è solo l’ultima che gli è successa a Barcellona, per l’ultimo round del GT World Challenge Sprint, corso in coppia col tedesco Max Hesse sempre al volante di una BMW M4 GT3 del team WRT.

Un fatto curioso, anche perché non è stato il risultato di bagarre o fuori pista: semplicemente, dopo la sosta ai box in Gara 2, con Valentino che aveva ereditato il volante della vettura da qualche minuto, la portiera del lato guida si stacca e lui guida praticamente con l’abitacolo aperto. Una scena più da film comico che da gara, ripresa costantemente dalle telecamere di GT World.

Un peccato, anche perché in quelle condizioni non si poteva correre e il Doc è dovuto rientrare ai box per motivi di sicurezza, con l’equipaggio #46 finito sotto investigazione. Oltre al danno anche la beffa, visto che Hesse e Rossi fino a quel momento avevano pure realizzato una grandissima rimonta: il tedesco era risalito in quindicesima posizione dopo il caos della prima curva, dove un mucchio di macchine aveva finito per centrarsi in pieno, mentre il Doc aveva guadagnato altre tre posizioni una volta ripartito dopo la sosta ai box per il cambio pilota.