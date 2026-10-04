I tre capolavori di Sepang: Verstappen per riprendersi la gloria, Antonelli per il Mondiale e Hamilton per salvare Ferrari. E alla fine, solo la F1 ha fermato Max

Torna a ruggire in grande stile, per la prima volta in stagione, con anche Red Bull che fa la storia: la prima vittoria da costruttore, per un’idea folle sulla carta ma trasformata in impresa in appena sedici GP. Lo sottolinea proprio Max, rimarcando quelle parole già accennate dopo aver conquistato la pole position: “È una vittoria speciale”, ammette a Sky Sport F1. “Costruire il nostro motore e vincere già durante la prima stagione deve renderci fieri del lavoro svolto. È stata un’annata piuttosto difficile per noi, ma nelle ultime gare stiamo tirando fuori una nuova forza. Non siamo in lotta per il campionato, ma stiamo andando sempre meglio e stiamo imparando molto per l’anno prossimo”.

Dopo la gara, arriva anche l’unico vero momento concitato del suo fine settimana tolto l’inizio a singhiozzi della sua RB22 dietro la Safety Car: sale sul podio, l’inno olandese non parte mentre tutti sono increduli. C’è bisogno si aspettare più di qualche secondo, con Sepang che esplode nel classico “Dududu, Max Verstappen”. Lui se la ride, godendosi anche quegli istanti.

Poi c’è Antonelli, che continua a lanciare segnali. E in tal senso, poco c’entra il ritiro di George Russell che gli permette di allungare ancora in classifica, con un vantaggio di ora 84 punti sull’inglese a sette gare dal termine. Poteva essere un weekend assai complicato, considerata soprattutto una Mercedes in difficoltà a causa di una comprensione del nuovo pacchetto aerodinamico non ancora perfetta, ma anche per quell’errore arrivato nelle qualifiche che l’aveva esposto nuovamente dopo Baku.

La sua risposta è semplicissima: gli dà del gas dall’inizio alla fine e al di là di qualsiasi condizione meteo. Sotto la bandiera a scacchi è secondo, con la sensazione di aver fatto il massimo considerato anche un Verstappen oggi impareggiabile: “Oggi ho massimizzato la performance, non avevamo il passo di Max”, ha ammesso subito dopo essere sceso dalla sua W17 a Sky Sport F1. “Sul bagnato andavamo bene, anche se alla fine ho iniziato a fare fatica con i bloccaggi. Però sull’asciutto ci mancava ritmo rispetto a Max. Devo dire che la P2 era il massimo che potessimo fare oggi”.