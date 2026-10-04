L’imbarazzante domenica della F1 a Sepang, con le macchine che si piantano da sole sotto la pioggia: “Se succede in rettilineo siamo solo passeggeri”

A Lewis Hamilton è andata molto peggio: il sette volte campione del mondo è rimasto fermo in pista, costretto a uno stop completo per resettare il sistema prima di ripartire a piena potenza. Con una Ferrari bloccata in mezzo allo schieramento e gli altri piloti che, da regolamento, non potevano superarla sotto regime di safety car, il gruppo si è sgretolato e a complicare ulteriormente la situazione ci hanno pensato anche le monoposto di Haas, Cadillac e Audi, fermatesi per lo stesso identico guasto.

Di fronte a una pista con vetture sparse a velocità completamente diverse tra loro, la Direzione Gara non ha avuto altra scelta che sospendere tutto, richiamando il gruppo ai box e annullando il tentativo di partenza.

A raccontare meglio di chiunque altro la tensione di quei minuti è stato Charles Leclerc, che ha avuto lo stesso problema del compagno di squadra ma è riuscito a risolverlo più in fretta, senza doversi fermare del tutto. Il suo commento via radio non lasciava spazio a fraintendimenti: “Mamma mia queste macchine in queste condizioni, se succede una cosa così in rettilineo con la poca visibilità che abbiamo siamo dei semplici passeggeri”.

Capire perché quella frase pesi così tanto è semplicissimo: in rettilineo, con la pioggia che riduce già di suo la visibilità a pochi metri, un pilota che perde di colpo tutta la potenza diventa un ostacolo per chi sta arrivando lanciato da dietro. Alle velocità della F1 non serve altro per trasformare un guasto elettronico in un pericolo vero.

Il problema di fondo riguarda proprio l’architettura di queste power unit, progettate attorno a una componente elettrica molto più centrale rispetto al passato e che ai regimi bassi e prolungati fatica a restare stabile: il turbo perde pressione, la batteria si scarica e quando il pilota prova a riaprire il gas il sistema non risponde come dovrebbe. Con questi motori, la pioggia non è più solo una variabile da gestire in gara, ma un rischio concreto ancor prima che si spengano i semafori. Che situazione...